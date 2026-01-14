性侵女兒348次輕生亡 狼警還涉性騷女警吃案

台北市警察局捷運警察鄭姓前小隊長，遭親生女兒指控在未成年時性侵。（圖／GoogleMaps）





台北市警察局捷運警察鄭姓前小隊長，涉嫌性侵女兒348次遭到起訴，卻於開庭前夕輕生死亡，案件也將因鄭男死亡而「公訴不受理」。另鄭男疑似包庇女警遭性騷案的真相，也可能隨著他的離世石沉大海。

台北市警局婦幼隊2024年4月間接獲鄭男女兒報案，其指稱長期遭父親酒後騷擾、性侵。案經士林地檢署指揮偵辦，認定鄭男2010年至2017年8年期間，涉嫌性侵女兒348次，部分發生在女兒滿14歲之前，依《刑法》、《兒少法》對未滿14歲之男女為性交、利用權勢性交罪等多罪起訴。

考績不佳、涉包庇 卻一路高升

據悉，鄭男人脈廣闊，與部分民代亦有交情，卻多次在應酬結束返家後性侵女兒。另據《ETtoday新聞雲》報導，鄭男2011年至2022年期間雖考績不佳、遭檢舉值班日外出飲酒，卻能一路榮升，甚至接下捷運警察隊重要的捷運一分隊代理分隊長職務，直到性侵女兒遭披露後，才遭停職處分。

多案疑雲仍未解

士林地院原定14日審理鄭男性侵女兒案，未料鄭男的同住前妻11日返家，驚見前夫已窒息死亡，警方初步勘驗後排除外力介入；法院也因鄭男死亡，國家無法再就相關指控進行實體審理之法律，將依「公訴不受理」判決，終結本案刑事程序。

另時任台北市警察局長張榮興，雖在2024年4月向北市市議會允諾，將徹查有關鄭男考核不實、性騷女警吃案等案件，如今隨著鄭男輕生離世，真相可能難以浮現。

