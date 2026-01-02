性侵女同事要賠50萬不履約 渣男下場出爐

〔記者李立法／屏東報導〕張姓男子趁著女同事吃安眠藥熟睡無法抗拒，性侵得逞，被害人醒後查覺異常，憤而報警，張男被依妨害性自主罪送辦，雙方經過調解，張男同意賠償50萬元並分期支付，卻遲未履約，屏東地院依乘機性交罪，判處張男3年4個月徒刑，可上訴。

屏東張男1年多前與女同事於飯店飲酒後，見女同事吃了安眠藥熟睡，竟起色心，趁著被害人無法抗拒之際，性侵得逞，被害人醒後發現衣服被褪去，查覺異狀，憤而報警處理，張男坦酒後鑄錯，被依妨害性自主罪送辦後，張男同意以每月支付1萬元方式賠償被害人50萬元，卻遲未履約。

廣告 廣告

屏東地院認為，張男為滿足自身私慾，利用被害人服用安眠藥入睡不能抗拒之際乘機性交得逞，造成告訴人身心傷害，且對於雙方達成調解的賠償金50萬元分毫未付，實不足取，依乘機性交罪判處張男3年4個月徒刑。

【看原文連結】

更多自由時報報導

17歲女會計上班第2天 竟被公司老闆載往摩鐵性侵

藝人王夢麟內湖酒駕!酒測值0.73爆表 還撞爛清潔員手推車

獨家》警揭張文四大行動區塊 北車縱火後隨機殺戮以自殺結束

台灣真的降價了！智利櫻桃出現甜甜價

