性侵少女後去口試！高雄衛生局高官竟是狼 中正大學回應學位如何處置

高雄衛生局官員何建忠涉嫌性侵少女，中正大學回應，其碩士學位是否撤銷，須待司法判決確定後決定。翻攝Google Map



高雄市衛生局一名高官何建忠曾獲「社會安全網績優督導」，卻涉入性侵16歲少女案件，遭檢方求刑10年6月。如今又爆出他犯案後不到一個月，就參加中正大學碩士論文口試，題目更與犯罪防治、監護處分有關。校方回應，何男去年拿到碩士學位，將待司法判決後依《性平法》處理。

何建忠是高雄市衛生局心衛中心執行秘書，為心衛中心分區最高主管，負責家暴、兒虐、性侵害、精神疾病等個案管理，檢方卻發現他利用職務之便，去年6月肉搜並加未成年少女的LINE，假扮嫖客誘至摩鐵性侵得逞，還強行將3600元塞給少女，營造「性交易」假象。

何男犯案後一個月，即去年7月前往中正大學犯罪防治研究所參加碩士論文口試，並順利取得學位，論文為探討如何評估罪犯的處遇與再犯風險，對照他的犯行，格外諷刺。

中正大學則指出，何男犯案時仍具學生身分，校方將依規定召開性平會審議。至於碩士學位以及博班錄取是否取消，由於案件未定讞，將待司法判決結果出爐，再依《性平法》及校規處理。

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

