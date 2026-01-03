性侵惡魔何建忠「宇宙級諷刺」染指少女隔月論文口試 談的是社會安全網

記者洪正達／高雄報導

高雄市衛生局心衛中心主要業務為防治輕生、性侵、受虐等社會問題，也是整個「社會安全網」中最後一道防線，沒想到前苓雅分區前執行秘書何建忠卻涉嫌利用職務之便，在後台系統中「選妃」挑上一名年僅16歲的少女並誘騙到摩鐵中加以性侵，而彼時的何建忠正在中正大學犯罪防治研究所中修業，2025年6月30日犯下惡行後，隔月竟然竟然以「刑法中保安處分之監護處分評估小組決策歷程之探究」為題參加論文口試，相當噁心。

雄檢表示，何建忠本身的權限可以在公務系統查詢列管民眾個資，透過該系統「選妃」後鎖定被害的16歲女子，而該女子本身就因不雅照被外流造成創傷後壓力症候群（PTSD）及憂鬱症，然而手握上帝權限何建忠卻對這些不管不顧，加了對方LINE好友後再扮成嫖客將少女約出。

少女一度懷疑對方有自己的不雅照，為了防止繼續被外流於是答應見面，但獸性大起的何建忠居然將她載入摩鐵中性侵，最後完事要將少女趕下車時，還將3600元塞進少女包包中，讓已經心靈受創的少女再次推入地獄中。

檢方也發現，何建忠畢業於高醫大心理系，犯案當下的另一身為中正大學犯防所的研究生，而且其論題目為「刑法中保安處分之監護處分評估小組決策歷程之探究」，其主要內容為談論社會安全網相關議題，且6月30日犯案後，隔一個月就參加了論文口試，相當諷刺。

後來少女報案提告，何建忠反而利用妻子在當社工的權限查詢偵辦進度，直到移送法辦後才被裁定羈押，直到前天元旦時才被諭知以20萬元交保，而檢方在偵結後則依法起訴並具體求刑10年6個月，衛生局早於2025年8月11日就已將何建忠解聘，另其妻涉犯洩密罪，也遭到社會局記2大過解聘，目前正在另案偵辦中。

