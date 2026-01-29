性侵擄殺馬國女大生…兇嫌確定逃死！死者母「跨海飄9字怨」惹淚崩

記者簡榮良／高雄報導

日盼夜盼卻是等到這樣的結果。2020年，馬國鍾姓女大生就讀長榮大學，正值生理期第三天，遭柱狀體侵入擄殺性侵，解剖心臟充滿氣體，死法淒慘，兇嫌梁育誌被3度判死；今（29）日更二審逆轉，改判無期徒刑，理由是「非重大情節的犯罪」，有教化可能。死者母親結痂的傷口，再次被撕裂，跨海用訊息回應「不能接受這樣的判决」，9個字又痛又重，這判決一擊一擊打在女大生父母心頭上，想喊痛卻已無聲。

死者母親得知判決結果，僅簡短用訊息回覆：「不能接受這樣的判决」。（圖／翻攝自臉書）

今日更二審判決出爐，梁育誌犯強制性交而故意殺害被害人罪，判處無期徒刑，褫奪公權終身；又犯強盜罪，處有期徒刑8年。高分院指出，法院在審酌被告犯案的過程、手段與行為細節後，也進一步檢視其成長背景與個人狀況，並綜合凱旋醫院、嘉南療養院對其矯治與教化可能性的專業評估，以及多位醫師、心理師、教誨師的鑑定與意見。

法官認為，梁育誌並不是事先策劃好的殺人，而是臨時發生的行為。雖然對死者使用的手段確實相當殘忍，但法院基於審慎用刑的考量，經過客觀比較與整體評估後，仍難認定被告的犯行已嚴重到屬於「最重大情節的犯罪」。因此，只要施以長期監禁，並同步進行心理治療與監所內的輔導教化，被告仍有機會在失控的人生中停下來，真正反省，修正偏差行為。

兇嫌梁育誌被3度判死；今（29）日更二審逆轉，改判無期徒刑。（圖／翻攝畫面）

經綜合判斷，就被告所犯強制性交殺害被害人罪及強盜罪，分別量處無期徒刑、有期徒刑8年，並就無期徒刑部分，宣告褫奪公權終身。

視訊畫面中的梁育誌身穿米白色襯衫，戴綠色口罩及標配黑框眼鏡，聽聞法官改判無期徒刑，說了「謝謝」，對死者家屬無疑又是一大重擊。

「人家說節哀順變，都是騙人的，當自己骨肉分離，就知道那是什麼滋味」，女大生父親喪女後，靠酒精麻醉自己，媽媽則哭斷腸，不斷自責鼓勵女兒來台求學，是自己將女兒送上死路，每次來台出庭都是心理虐待，「不懂為什麼被告犯的罪卻是我要承擔？你們只想被告的情緒，被告需要心理輔導，什麼都為被告想，那我們受害者呢？誰想過我們？」。如今等到的是大翻盤判決，女大生母親跨海傳訊息表示：「不能接受這樣的判决」，9個字又痛又重。

馬國女大生來台灣求學卻魂斷異鄉，監視器拍下最後身影。（圖／翻攝畫面）

事實上，去年1月，更一審合議庭法官認為梁育誌「性衝動＋暴力犯罪」再犯風險高，認有不得已必須剝奪梁育誌生命，使其永久與世隔絕之必要，一致決，判處他死刑，褫奪公權終身，成為釋憲後判死首例。

量刑意見中提及，梁育誌案發前並非走投無路，與家人同住、生活無虞，車貸也有家人協助，且持有職業大客車駕照具謀生能力與工作機會，卻因一心追求高薪主動離職，最終親手將自己推入經濟困境。梁育誌自認「車貸還不出來、生不如死，死前不想留下遺憾，不如試一下刺激的」才犯下擄殺性侵案。

梁育誌自認「車貸還不出來、生不如死，死前不想留下遺憾，不如試一下刺激的」才犯下擄殺性侵案。（圖／翻攝畫面）

沒想到3個月後、去年4月，事件扭轉又扭轉，家屬的心大洗三溫暖。最高法院表示，教誨師認為梁育誌「有矯正」可能性，法院應詳細審酌監所教化師意見，查明「有無矯正可能」，以及應釐清他先有性侵犯意再殺人，還是先有殺人犯意再性侵？因此撤銷更一審判決，再度發回高雄高分院更審。今日更二審判決又再度大翻轉，從死刑退回無期徒刑，就像重拳一擊一擊打在女大生父母心頭上，想喊痛卻已無聲。

事發地因此憾事，每40公尺點亮一盞路燈，附近商家感嘆：「是遇害女大生照亮這段路」。（圖／翻攝畫面）

