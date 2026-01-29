性侵擄殺馬國女大生…兇嫌確定逃死！死者母「跨海飄9字怨」惹淚崩
記者簡榮良／高雄報導
日盼夜盼卻是等到這樣的結果。2020年，馬國鍾姓女大生就讀長榮大學，正值生理期第三天，遭柱狀體侵入擄殺性侵，解剖心臟充滿氣體，死法淒慘，兇嫌梁育誌被3度判死；今（29）日更二審逆轉，改判無期徒刑，理由是「非重大情節的犯罪」，有教化可能。死者母親結痂的傷口，再次被撕裂，跨海用訊息回應「不能接受這樣的判决」，9個字又痛又重，這判決一擊一擊打在女大生父母心頭上，想喊痛卻已無聲。
今日更二審判決出爐，梁育誌犯強制性交而故意殺害被害人罪，判處無期徒刑，褫奪公權終身；又犯強盜罪，處有期徒刑8年。高分院指出，法院在審酌被告犯案的過程、手段與行為細節後，也進一步檢視其成長背景與個人狀況，並綜合凱旋醫院、嘉南療養院對其矯治與教化可能性的專業評估，以及多位醫師、心理師、教誨師的鑑定與意見。
法官認為，梁育誌並不是事先策劃好的殺人，而是臨時發生的行為。雖然對死者使用的手段確實相當殘忍，但法院基於審慎用刑的考量，經過客觀比較與整體評估後，仍難認定被告的犯行已嚴重到屬於「最重大情節的犯罪」。因此，只要施以長期監禁，並同步進行心理治療與監所內的輔導教化，被告仍有機會在失控的人生中停下來，真正反省，修正偏差行為。
經綜合判斷，就被告所犯強制性交殺害被害人罪及強盜罪，分別量處無期徒刑、有期徒刑8年，並就無期徒刑部分，宣告褫奪公權終身。
視訊畫面中的梁育誌身穿米白色襯衫，戴綠色口罩及標配黑框眼鏡，聽聞法官改判無期徒刑，說了「謝謝」，對死者家屬無疑又是一大重擊。
「人家說節哀順變，都是騙人的，當自己骨肉分離，就知道那是什麼滋味」，女大生父親喪女後，靠酒精麻醉自己，媽媽則哭斷腸，不斷自責鼓勵女兒來台求學，是自己將女兒送上死路，每次來台出庭都是心理虐待，「不懂為什麼被告犯的罪卻是我要承擔？你們只想被告的情緒，被告需要心理輔導，什麼都為被告想，那我們受害者呢？誰想過我們？」。如今等到的是大翻盤判決，女大生母親跨海傳訊息表示：「不能接受這樣的判决」，9個字又痛又重。
事實上，去年1月，更一審合議庭法官認為梁育誌「性衝動＋暴力犯罪」再犯風險高，認有不得已必須剝奪梁育誌生命，使其永久與世隔絕之必要，一致決，判處他死刑，褫奪公權終身，成為釋憲後判死首例。
量刑意見中提及，梁育誌案發前並非走投無路，與家人同住、生活無虞，車貸也有家人協助，且持有職業大客車駕照具謀生能力與工作機會，卻因一心追求高薪主動離職，最終親手將自己推入經濟困境。梁育誌自認「車貸還不出來、生不如死，死前不想留下遺憾，不如試一下刺激的」才犯下擄殺性侵案。
沒想到3個月後、去年4月，事件扭轉又扭轉，家屬的心大洗三溫暖。最高法院表示，教誨師認為梁育誌「有矯正」可能性，法院應詳細審酌監所教化師意見，查明「有無矯正可能」，以及應釐清他先有性侵犯意再殺人，還是先有殺人犯意再性侵？因此撤銷更一審判決，再度發回高雄高分院更審。今日更二審判決又再度大翻轉，從死刑退回無期徒刑，就像重拳一擊一擊打在女大生父母心頭上，想喊痛卻已無聲。
三立新聞網提醒您：
保護被害人隱私，避免二度傷害
尊重身體自主權，請撥打110、113
性侵害就是犯罪，請撥打110、113
更多三立新聞網報導
小心！網售「小型焚化爐」騙：節省清運費 私設「最高罰1500萬」
趁尾牙偷情！人夫辦公室「全裸激戰小三」妻崩潰：閉上眼都是你們的畫面
跟著進廁所！色阿兵哥「躲隔壁間」拍女同袍上廁所 無罪原因曝光
最新民調！新竹縣長人選未決「藍營黨內相爭」徐欣瑩勝陳見賢17.6%
其他人也在看
10年婚姻生變？鍾欣怡認了「斷聯製作人老公」 1部位出問題病況曝光
藝人鍾欣怡今日在臉書感性發文，回憶十年前準備嫁給名製作人孫樂欣時，身邊全是反對票：「妳真的要嫁給他嗎？」、「他是製作人，誘惑這麼多！」沒想到十年後，這段關係再次面臨「噤聲」挑戰。鍾欣怡坦言，去年底身體拉響警報，進入長達數月的「徹底失聲」狀態，她甚至自嘲，這段時間真的沒辦法跟老公「說話」了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 36則留言
國產車大廠千金公開IG帳號！轉大人名媛生活火辣照曝光 網酸：連自家車都不開
國產車大廠千金Michelle今年約21歲，長得亭亭玉立，近日因公開IG帳號，分享開的車品牌不是自家車，備受討論。鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前 ・ 212則留言
安潔莉娜裘莉傳「好萊塢破產」！賣屋求變現 還打算離開美國
好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）和布萊德彼特（Brad Pitt，小布）離婚官司纏鬥8年，終於在2024年底畫下句點，但兩人為了法國酒莊資產仍持續爭執。近日她接連處理房產，引發外界揣測，認為是長年訴訟耗掉大筆現金，讓她陷入所謂的「好萊塢破產」。太報 ・ 1 小時前 ・ 6則留言
裘莉驚傳「好萊塢式破產」！急賣豪宅變現 遭爆將離開美國移居海外
好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）與前夫布萊德彼特（Brad Pitt）雖然名義上已結束婚姻關係，但雙方圍繞法國酒莊Château Miraval的產權官司至今仍在法庭上纏鬥。隨著官司一拖再拖，外媒近日指出，長期累積的高額法律費用，已對裘莉的財務狀況造成明顯壓力，甚至被圈內形容陷入一種「好萊塢破產」狀態。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 10則留言
習近平壓不住了？五大戰區表態兩極 網傳張又俠人馬交火、軍官爆辭職潮
中共國防部宣布調查軍委副主席張又俠與委員劉振立後，中國政局詭譎。網傳大量解放軍部隊全副武裝湧向北京，京津唐高速公路疑遭封鎖，中南海警備升級，氣氛緊張。軍中對此清洗行動反應兩極，部分戰區保持沉默，甚至有軍官爆料內部出現辭職潮。外界分析張又俠落馬可能與其「嚴重踐踏軍委主席負責制」有關，挑戰習近平權威。這波高層清洗引發軍心動盪，顯示習近平正面臨嚴峻挑戰，國際高度關注中國軍方動向。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 176則留言
67歲《五燈獎》廖偉凡消失台演藝圈20年！揭「年收300萬新身份」
67歲的廖偉凡曾主持經典歌唱節目《五燈獎》，近年鮮少在台灣公開受訪，昨晚出席演藝工會尾牙，看得出氣色紅潤、精神奕奕，訪問時的聲線依舊優雅好聽。他說自己相當注重養生，一週至少跑步4天，就算下雨也會在家超慢跑50分鐘以上。這3年他將生活重心幾乎全放在照顧臥病在床的百歲母親，但也到生技公司擔任顧問。自由時報 ・ 5 小時前 ・ 37則留言
台股3萬3只差一步 10萬散戶沒忍住…GG了 分析師：年前難再高
台股3萬3千點大關只差臨門一腳！今（29）早一度最高漲到32996點，呈現連漲格局，19天只跌2天，吸引10萬散戶最近二日忍不住進場，不料今天盤中「豬羊變色」，一度紅翻黑跳水近500點，恐又住「套房」。資深證券分析師黃文清今早受訪表示，這波漲升過快，距離農曆封關只剩10個交易日，年前難再見高點，建議手上有賺先出場。Yahoo股市 ・ 2 小時前 ・ 19則留言
中國人不去日本玩 京都人笑開懷！卻苦了合掌村「陸客沒少還亂爬墳墓」
中國當局因為不滿日本首相高市早苗提倡「台灣有事論」，從觀光方面祭出手段，呼籲中國人不要去日本玩，就連春節期間也不要遊日本。據日本觀光單位數據指出，這兩個月中國客大幅減少45%，讓京都人笑開懷，不過著名觀光景點合掌村所在地白川鄉，卻是笑不出來，原因在於「陸客沒少，還搞破壞」。鏡報 ・ 21 小時前 ・ 212則留言
還沒冷完！下波強冷空氣這天報到 「最冷時間曝光」恐達大陸冷氣團等級
氣象署表示，今（28）日受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大台北山區、東北部及東部地區有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。對此，氣象專家林得恩在氣象粉專「林老師氣象站」分析未來天氣狀況，提醒「先濕後乾，短暫回暖，再轉濕冷！」三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 發表留言
威力彩上看7.7億明開獎！3生肖2026年有橫財命
威力彩上看7.7億明開獎！3生肖2026年有橫財命EBC東森新聞 ・ 20 小時前 ・ 2則留言
36歲女工程師嚴重糖尿病！靠「2招」5個月就逆轉：大家都做得到
台灣糖尿病患恐超過300萬，許多患者雖有服藥，血糖仍控制不佳。醫師王律婷指出，一名36歲的女工程師，糖尿病史達8年，高壓工作讓她無法「好好吃飯」，即使用藥，糖化血色素仍高達10.9%，在經過5個月的飲食管理、運動並多做肌力訓練後，糖化血色素降至5.3%，已回到正常值。女子不僅不再需要施打胰島素針劑，就連口服藥也大幅減少劑量。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 7則留言
聯電法說變法會！早盤打到跌停還有3萬張排隊等賣 分析師：買點快到了
晶圓代工廠聯電（2303）28日剛舉行完法說會，今（29）日以70.3元開出，隨著賣壓湧現，開盤30分鐘左右慘遭打入跌停版，股價鎖死在68.4元，截至上午11時30分，成交量逾25萬張，另外還有3萬張排隊等賣。分析師表示，成熟製程長線仍看好，投資人先不用在此時殺低，至於空手者可在65元左右價位分批布局。Yahoo股市 ・ 3 小時前 ・ 24則留言
卓榮泰改叫「台灣101」臉書被灌爆 蔣萬安回敬1句話記者也笑了
美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）25日在Netflix全球直播見證下，完成徒手攀登台北101的壯舉，讓台灣成為國際焦點。不過行政院長卓榮泰恭賀霍諾德的貼文中，將國人熟悉的台北101大樓，刻意改稱「台灣101」，臉書隨即被網友灌爆。台北市長蔣萬安今（27日）受訪被問及此事，笑著反問「所以我是台灣市的市長嗎？」酸度爆表，讓一旁記者們的嘴角瞬間失守。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 197則留言
影／Lulu婚禮送完客幕後畫面曝光 「浴巾包頭」刷牙超有生活感
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日舉辦夢幻婚宴，席開70桌，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，兩人的婚禮效果滿分，Lulu最後...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 5則留言
安潔莉娜裘莉陷「好萊塢破產」傳賣豪宅變現！本人回應了
安潔莉娜裘莉陷「好萊塢破產」傳賣豪宅變現！本人回應了EBC東森娛樂 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
中鋼爆量大漲！股價飆破21元8個月最高 網喊：春燕終於來了
中鋼的春燕終於來了！中鋼（2002）股價今（29）日開盤即強勢上攻，不到一小時成交量突破16萬張，盤中最高觸及21.35元，創下8個月新高，漲幅達8.92%逼近漲停，引發投資人熱烈討論，有網友直呼：「中鋼20!!!!!」「中鋼虧轉盈，當然開盤先加碼！」對此，專家表示，目前放量上攻但不宜追高，等拉回到19元或20元再適度布局，年底前仍有望挑戰28到30元。Yahoo股市 ・ 1 小時前 ・ 1則留言
19歲男大生頭皮屑「多到像灑麵粉」床單都是血 竟是媽媽太潔癖害慘
一名19歲大學生因頭皮長期劇烈搔癢、頭皮屑大量脫落前往就醫，沒想到進入診間後，連醫師都被眼前景象震住，該名大學生的頭皮屑多得宛如灑滿麵粉，部分頭皮甚至因反覆抓癢而破皮滲血。陪同就診的母親滿臉無奈，坦言兒子經常抓到床單、地板與沙發上都是血跡與皮屑，讓她身心俱疲。鏡報 ・ 1 天前 ・ 1則留言
威力彩、尾牙摸彩中獎有祕訣 廖大乙：4生肖易中大獎
威力彩頭獎連摃26期，頭獎上看7.7億元，民俗專家廖大乙表示，想要中大獎民眾，購買彩券前可用紅筆在手掌心寫上「中」字，並在掌心哈一口氣後，心中默念「我一定中大獎」，即能讓手氣變好，公司尾牙摸彩想要中大獎，也可比照辦理，尤其是蛇、豬、虎、猴去年犯太歲4生肖民眾，今年運勢逆轉，中大獎機率更高。自由時報 ・ 1 天前 ・ 1則留言
曹西平告別式「三哥未現身」！包偉銘改機票低調送戰友
資深藝人曹西平去年在家中驟逝享壽66歲，後事全由乾兒子Jeremy一肩扛起，他的告別式「最後的安可」在今（27）日舉辦，藝人好友龍千玉、包偉銘、陳凱倫、劉明珠、周思潔、恬娃、阿Ken、董至成等人陸續到場，稍早告別式圓滿落幕，董至成紅著眼眶泛淚走出會場。自由時報 ・ 1 天前 ・ 17則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 3則留言