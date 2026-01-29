性侵擄殺馬國女大生「3度判死」 凶嫌梁育誌更二審「逆轉」改判無期

高雄市 / 武廷融 綜合報導

男子梁育誌2020年在台南長榮大學附近擄走馬來西亞籍鍾姓女大生，性侵後用項圈勒死對方，隨後棄屍山區。一、二審皆判梁育誌死刑，最高法院撤銷死刑判決發回更審，高雄高分院更一審仍維持死刑，但最高法院2度撤銷，高雄高分院更二審今(29)日宣判，改判無期徒刑。

回顧整起案件，就讀長榮大學24歲的馬來西亞籍鍾姓女大生，2020年10月底晚間沿台鐵高架橋返回宿舍，卻被埋伏在現場的梁育誌擄走，強行壓制性侵，並用繩圈勒死鍾女，最後棄屍於高雄阿蓮山溝內。全案偵查終結後，檢方依「凶手重大殘忍惡性」起訴，一二審均依「強制性交殺人罪」判處死刑。

但該案上訴到最高法院後，認為事實調查仍有不足，殺人部分撤銷死刑判決，發回更審。更一審認為，梁育誌長時間預謀犯罪，事先準備犯罪工具，有直接殺人故意，且其手段凶殘，難以合理期待透過矯治教化後能降低再犯風險，經合議庭一致決仍判處死刑。

而案經上訴，最高法院再度撤銷判決，發回更審。今日更二審宣判，合議庭認定梁有教化可能，且不屬預謀殺人，依強制性交殺人罪，逆轉改判無期徒刑，褫奪公權終身，強盜罪則判8年，可上訴。

原始連結







