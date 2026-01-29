性侵擄殺「凶嫌逃死」 馬國女大生家屬：不能接受

高雄市 / 綜合報導

發生在2020年的長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生遭擄殺性侵案，凶手梁育誌在一、二審及更一審都被判處死刑，不過，最高法院二度以需查明「教化矯正可能性」為由撤銷發回，今(29)日上午高分院更二審宣判，法官認為梁育誌非事前預謀殺人，是間接故意殺人，而且參酌精神科、心理醫生等意見，矯正教化可能性，降低再犯社會復歸可能性量刑鑑定，強制性交故意殺人改判無期徒刑，強盜罪則判有期徒刑8年，針對更二審的翻盤，家屬低調回應，完全無法接受這樣的判決。

記者說：「你為什麼要殺她。」2020年10月間，馬來西亞籍24歲鍾姓女大生，遭到性侵後殺害，棄屍高雄阿蓮區一處山溝，30歲的凶手梁育誌，一、二審及更一審，法官認為梁育誌非自首，沒有任何精神疾病，首次性侵失敗後，精進犯罪計畫再對死者下手，屬於預謀殺人，而合議庭認定，在倫理及法律上，具有特別可非難性，判決意旨所指的，「犯罪情節最嚴重之情形」，因此都判處死刑，不過最高法院，二度以需查明，「教化矯正可能性」為由撤銷發回，29日上午高分院更二審宣判，凶手梁育誌強制性交故意殺人，改判無期徒刑，強盜罪則判有期徒刑8年，褫奪公權終身。

高等法院高雄分院行政庭長李淑惠說：「被告並不是事前預謀性的有計畫性殺人，如果對被告施予長期監禁，輔以心理治療措施，及監所內之輔導教化，當可促其深入反省並改善更生。」更二審改判理由，承審法官認為，梁育誌非事前預謀殺人，是間接故意殺人，且參酌精神科心理醫生，以及教誨師等意見，關於矯正教化可能性，降低再犯社會復歸可能性量刑鑑定，因此改判。

民眾說：「會有這種想法的人還需要這種可教化的理由來推託，我覺得不太OK，殺人者本來就應該償命，尤其他又是性侵。」部分民眾對於更二審，判決結果的翻盤，都無法接受，家屬則低調回應，不能接受這樣的結果，長榮大學校方則表示，尊重司法，會陪伴家屬給予心靈支持，凶手判無期徒刑逃死，有民眾更擔心，若往後符合假釋條件，能有機會出獄，誰能擔保不會有再犯的可能。

