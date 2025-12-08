性侵案受害者逾半未成年 教團籲保障防治教學時數

（中央社記者許秩維、楊淑閔台北8日電）國教行動聯盟青年部今天表示，根據衛生福利部上半年性侵害案件統計，未成年受害者比率過半；呼籲優先保障性暴力防治、身體界線、情感教育相關的保護課教學時數。

國教盟青年部今年1月公布「2025全國青少年最關心的10大議題」，其中「遇到性騷擾該怎麼辦？」高居第3名。國教盟青年部今天舉行記者會，並提出3大訴求，盼幫助兒少更懂得保護自己和他人。

根據國教盟資料，衛福部性影像處理中心113年統計，被害人以13至17歲占比（32.9%）最高，顯示青少年為性影像案件的主要受害群體；衛福部保護司公布的今年上半年性侵害案件中，12至18歲占比最高，未成年比率高達52.6%。

國教盟青年部執行長李雨函提到，現在學校性教育時數不足，國中小每週僅1節健康教育，高中僅必修2學分，這樣的教學時數還包含許多主題，能談到情感界線和數位風險的時間少之又少；教育不應只停留在身體層面，學生更想知道分手後會面臨哪些風險、被偷拍或轉傳性影像時該如何處理等。

一名台北市女高中生提到，曾遭男同學在違反她意願下施以性暴力，並在不知情下被加害者擅自拍攝性影像，讓她被迫活在恐懼中；第一時間向校方求助時，學校對處理途徑與程序都缺乏清楚友善的說明，當知悉性平調查會包含三方詰問時，她也擔心會遭受到二度傷害。

國教盟青年部提出3項訴求，呼籲優先保障、調整與性暴力防治、身體界線與情感教育相關的教學時數，避免這類「保護課」被其他課務擠壓或當成彈性內容刪減；補強「身體自主、同意文化、數位界線」的系統性課程，讓學生了解轉傳照片前未經同意就是一種侵犯； 行政院應由衛福部統籌，整合「兒少友善、單一入口」的求助平台。

台北市教育局透過文字回應，學校知悉學生陳述疑似遭受性暴力後，第一時間已完成校安通報，並主動與學生及家長溝通性平案件調查程序、權益與求助管道；期間也透過導師與輔導人員持續提供情緒支持、課程調整等協助。

教育局重申，對於校園性別事件堅守零容忍原則，將持續督導學校依規提供雙方學生必要的輔導、情緒安撫與安心就學措施，並密切追蹤案件處理進度，確保學生安全與受教權益。（編輯：管中維）1141208