性侵案孫生出庭喊冤嗆「像禪院家被反噬」 喊：Coming soon

記者楊佩琪／台北報導

孫生庭後受訪強調他不可能強迫別人，還拿《咒術回戰》比喻暗示對方「就像禪院家一樣，會被反噬」。（圖／記者楊佩琪攝）

知名YTR「反骨男孩」前成員孫生，因涉嫌對2名女子猥褻，對1名未成年少女性侵，又將拍攝的不雅影片外流，台北地檢署起訴。台北地方法院6日開庭審理，庭後孫生受訪時強調「有就有，沒有就沒有」，他是不可能強迫別人，並提到知名動漫《咒術回戰》中的角色，強調「就像禪院家一樣，會被反噬」。末了還表示「我們拭目以待！Coming soon!」

由於日前出庭，孫生在媒體鏡頭前比大拇指，引發外界議論。此次接受媒體訪問時，一度又比起大拇指，不過強調這是向媒體表示辛苦了「不要再說我吊兒郎當」。

廣告 廣告

孫生表示，他還是老話一句「有就有、沒就沒」，有的事情他反省、改錯，莫須有的事情不要欺人太甚。之後應會當庭對質，對方如果撒謊他會很生氣「就像禪院家一樣，會被反噬」。

至於是否會與對方和解？孫生表示該調解會調解，但是要來「衝康」他絕對不容忍，有些不懷好意的真的很明顯，大家心照不宣，都有證據。

孫生強調，他不可能強迫別人，也不需要，開庭是不公開審理，他多麼希望可以開門，大家都聽得到。其中一名提告的好生氣，說強迫她，結果不起訴，接下來還要開庭「我們拭目以待！Coming soon!」

孫生被控自2022年起至2024年間，以剪頭髮、練舞等理由約出多名女子，趁機猥褻、性侵，被依妨害性自主等罪起訴，建請法院從重量刑。台北地方法院於1月20日裁定延長限制出境、出海禁令。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

更多三立新聞網報導

在中國發文「斬首賴清德」！北檢起訴台男 建請法院從重量刑

前「甜心議員」控遭家暴！林致光被判拘役40天要上訴 女方感謝法官

102歲人瑞突娶68歲看護！律師曝若婚姻有效 財產這樣分子女恐拿不到

徐巧芯大姑3次鞠躬道歉！哽咽連累70歲父 批杜秉澄混淆視聽籲面對司法

