性侵案延燒！黃志中1735字長文曝心聲 藍營議員喊下台

高雄市衛生局。（本報資料照片）

高市衛生局心衛中心苓雅分區執祕何建忠性侵醜聞延燒，高市衛生局長黃志中5日清晨在臉書上發1735字長文，指社會的批評、議員的質疑、民眾的憤怒他都承受；藍營高市議員李雅靜則怒批，真正的負責不是寫長文、賣悲情、扛道德光環，高雄的孩子不該活在出事先蓋牌、被抓包才喊保護的社會安全網裡，呼籲黃志中下台。

黃志中今日清晨在臉書發布1735字長文，並表示，加害者的犯罪行為令人髮指，已被解聘並接受司法制裁。但作為主管機關首長，他必須為管理機制出現問題負責。半年來他們沒有對外說明，社會質疑他們隱瞞，因被害人是自殺高風險個案，有複雜家庭問題，處於隨時情緒不穩定的危險狀態。根據精神醫學專業意見，媒體曝光可能導致被害人自殺。當「透明」與「生命」衝突時，他選擇先保住那個孩子的命。

另黃志中也說，這半年衛生局不是沒做，立即解聘加害者、配合司法調查、全面清查權限紀錄、啟動管理機制的全面檢討改善。他說，一個敗類，不代表就能壓垮整個體系，這個犯罪者的惡行，絕不能代表高雄市1000多位社安網的專業同仁、更不能代表心衛中心所有社工和心理衛生專業人員都有問題。

黃志中呼籲，別再用「選妃」、「花名冊」等聳動字眼，每個這樣的標題，都在孩子的傷口上撒鹽，請給她活下去的空間。若有其他受害者請勇敢站出來，壞的是犯罪者，非整個制度，「我們會保護你」。

黃志中說，「下台很容易，但問題解決了嗎？沒有。」換新局長要多久才能了解案情、重建團隊、接手改革？空窗期其他高風險個案怎麼辦？已啟動的改善機制要從頭來過嗎？他從事臨床30年保護弱勢個案的專業工作者而言，真正的負責，不是在壓力下退場；真正的負責，是在罵聲中繼續把事情做對、做好、做完。

不過，李雅靜則痛批，黃志中在公開聲明中親自揭露被害人是「自殺高風險個案」，有複雜家庭問題，情緒不穩定，這些資訊，昨天說會傷害孩子，今天說就沒事？李雅靜認為，黃一邊指責外界用詞傷害孩子，一邊卻親手把她最私密、最敏感的狀態，拿來當自己的卸責理由。

李雅靜強調，問題不是基層社工、非第一線專業人員，是這個敗類能長期濫用系統、查詢個資、鎖定弱勢未成年，為何沒人發現？如果「下台很容易，但問題不會解決」，一個連誠實面對問題都做不到的局長，留任只會讓問題繼續爛下去。呼籲黃志中應該要下台處分。

