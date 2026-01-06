性侵案爆發尚未有人被懲處！基層警嘆：若發生在警界已不少人拔官調職

記者洪正達／高雄報導

何建忠犯性侵案後，至今仍無相關的懲處名單公布，基層警大嘆，若發生在警界已有不少人遭到拔官、調職。（圖／翻攝自衛福部112年表揚典禮）

高雄市衛生局心衛中心前執行秘書何建忠爆發性侵案後，其任職社會局的妻子也因協助查詢筆錄遭到記過解聘，使得社會安全網因此蒙塵，而且距案發已半年才因檢方起訴才曝光，讓各界都在質疑衛生局是否有「蓋牌」嫌疑，衛生局長黃志中則對此表示「不是下台就能解決事情」，但市府至今都未公布懲處名單，讓不少警界人士大嘆，若發生在警界，不知道會有多少人被連坐以及記過拔官。

根據《聯合報》報導，心衛中心前執行秘書何建忠涉犯性侵遭到調查後，衛生局對外說明，表示2025年8月8日當天接獲地檢署通知後，隨即將何員解聘，任職社會局的何妻也因協助查詢筆錄內容涉及洩密，也被記2大過解聘，

廣告 廣告

不過社會局實際裁罰日期是2026年1月2日，也因媒體披露這起醜聞後，才依兒少法對何男裁處最高60萬元，並依法公告姓名，然而這已是性侵案發生近半年；但在何建忠犯案後，顯然政務官並沒有負起該負的責任，不僅黃志中宣稱「下台無法解決問題」，市府也未公布並懲處失職、督導不周的官員，這讓基層員警不以為然。

有員警就說，若性侵案發生在警界，以「連坐罰」的紀律早就有一群人拔官、記過甚至被移送法辦，不會拖那麼久的時間；他也舉例，10多年前前鎮分局復興派出所陳姓員警，就因處理案件期間認識一名年僅15歲的少女，先利用警察身分取得信任後，多次藉故聯繫並邀約外出，後續於自宅及摩鐵與少女多次發生性關係，直到少女家人察覺有異後，察看手機才知少女已被陳員性侵。

後續陳員除了被記2大過免職外，連帶派出所所長、副分局長、分局長、督察組等人皆因監督不周，導致所長被拔官，其餘官警被記申誡、記過或調離現職等，速度相當快。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

發現兒少性剝削，請撥打110、113

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

台積電工程師出差赴美與女同事「床上洩鄉愁」…元配求償百萬下場曝

債台高築黑化變共諜！海巡隊員「出賣機密2年」被查獲…下場曝光

前副市長之子顏大鈞「詐騙6友近1.2億」裁定300萬交保 限制出境8個月

員警拒受理詐欺報案慘遭大過處分！他不服上訴…行政法院打臉理由曝

