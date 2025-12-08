性侵案「12~18歲占比最高」 未成年受害高達52.6%

國教行動聯盟青年部公布《2025全國青少年最關心的十大議題》調查結果，在全台8742份有效問卷中，「遇到性騷擾該怎麼辦？」高居第三名，反映青少年面對性暴力威脅卻缺乏應對知識。國教盟呼籲教育部應在課程中補上「保護課」，將性暴力防治納入必教內容，並建議衛福部打造兒少友善求助平臺，讓受害青少年能獲得即時協助。

在全台8742份有效問卷中，「遇到性騷擾該怎麼辦？」高居第三名，反映青少年面對性暴力威脅卻缺乏應對知識。（示意圖，非當事人／Pixabay）

調查顯示，受訪學生包含國小學生占44.4%、國中生35.2%及高中生20.3%。國教盟青年部表示，這項結果並非孩子一時好奇，而是向大人發出的求救訊號，顯示青少年知道自己處於高風險環境，卻不清楚如何自保。近年來「創意私房」、「SCP社群」等非法性影像組織陸續被揭露，加上南韓爆發大規模網路性犯罪事件，凸顯數位性暴力在跨國網路平台快速擴張，而台灣青少年正處於高度暴露且缺乏教育與求助管道的風險中。

衛福部性影像處理中心統計資料顯示，性影像案件被害人以13~17歲青少年占比最高，達32.9%（342人）。衛福部保護司公布的2025上半年性侵害案件中，12~18歲受害者比例為所有年齡層最高，未成年受害比例更高達52.6%，顯示青少年為性暴力的主要受害群體。

一名曾遭受校園性暴力的女學生分享求助經驗時指出，她在不知情情況下被拍攝私密影像，導致長期處於恐懼與壓力中。她表示，向校方求助時，缺乏清楚、友善的處理說明，擔心反覆陳述造成二度傷害，使求助過程充滿阻力。她強調校園健康教育與性教育仍需補強，應建立身體自主、同意文化與數位界線觀念，改善校園群體文化，降低性別事件發生風險。

輔仁大學公共衛生系副教授、前台灣性教育學會理事長鄭其嘉指出，現行教育體制中，國小至國中每週僅一節「健康教育」課，高中三年只有36節「健康與護理」課。這些有限時數須涵蓋6大學習主題，包括「個人衛生與性教育」在內，加上許多學校缺乏健康教育專長教師，導致性教育學習不足。

國教盟表示，現有性騷擾或數位性暴力防治教育對「發生前的預防」著墨有限，「發生後的補救」也常停留在抽象說明。(圖/國教盟提供)

國教盟青年部策略規劃長王翊妃表示，現有性騷擾或數位性暴力防治教育對「發生前的預防」著墨有限，「發生後的補救」也常停留在抽象說明。目前兒少針對性侵害、性騷擾僅能透過113電話與簡訊求助，校園僅受理「校園性平案件」，一旦事件發生於網路、校外人士或熟識者之間，兒少缺乏直接求助管道。

針對這些問題，國教盟青年部提出三項訴求：一、教育部應優先保障性教育與情感／界線教育時數，讓學生在課堂中練習因應風險情境；二、全面更新教材，補強「身體自主、同意文化、數位界線」的系統性課程；三、衛福部及相關部會應整合出「兒少友善、單一入口」的求助平臺與跨部會標準作業流程。

立法委員王育敏強調，她在推動《兒少性剝削防制條例》修法時，便主張「防治課程必須實質增加時數」，認為教育是保護兒少的第一道防線。她承諾將在國會督促教育部檢討課綱，增加健康教育與數位防治授課時數，落實情感與界線教育。

國教盟青年部認為，學生需要的不只是「知道性器官長在哪裡」，而是「有人教我遇到性騷擾時，可以怎麼保護自己」。他們呼籲政府相關部門正視這份調查結果，讓青少年在數位時代能夠學習如何保護自己，避免成為數位性暴力的受害者或共犯。

《中天關心您｜拒絕性騷擾及性暴力，尊重身體自主權，請勇敢說不》

◆保護專線：113／110

◆婦女救援基金會：02-2555-8595

◆現代婦女基金會性暴力防治組：02-7728-5098

