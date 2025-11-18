性侵殺人犯竟成監獄「食物鏈頂層」 年輕囚犯慘遭性侵

惡名昭彰的連環性侵殺手科林・皮奇佛克竟在獄中當起「食物鏈頂層」。（示意圖／Pexels）





惡名昭彰的連環性侵殺手科林・皮奇佛克（Colin Pitchfork），在殺害2名15歲少女後被判處無期徒刑，沒想到竟傳出他靠著伴侶寄到監獄的豐厚金錢，在獄中當起「食物鏈頂層」，還侵犯年輕的獄友。

根據《Mirror UK》報導，英國假釋委員會公開的文件顯示，科林在獄中擔任「傾聽員」有一定收入，加上伴侶定期匯進來的大額金錢，讓他在囚犯中屬於經濟很優渥的層級。科林經常購買物品送給其他受刑人，此舉違反獄中相關規範，但讓科琳在獄中有一定地位，能夠成為囚犯中的「食物鏈頂端」。

科林還用金錢與物資誘騙年輕囚犯，使他跟年輕囚犯們地位呈現權力地位不對等的情況，之後甚至侵犯其中一名年輕囚犯，於是假釋委員會裁定他依然具有性危險性、公共危險性，拒絕了他的假釋申請。

科林分別在1983年、1986年侵犯後殺害兩名少女入獄，在1988年因為這兩起性侵殺人案被判處無期徒刑，最低要服刑30年。科林入獄前還坦承曾對超過千名女性暴露下體，更是英國第一個透過DNA證據定罪的犯罪者。

