性侵殺害女大生！ 田納西「恐怖人魔」關了37年終於處決

田納西州於當地時間13日在納許維爾（Nashville）對尼科爾斯（Harold Wayne Nichols）以注射的方式執行死刑。他因1988年性侵殺害20歲的女大學生普利（Karen Pulley）因此被判處死刑。

根據《美聯社》報導，現年64歲的尼科爾斯曾坦承殺害普利，並在查塔努加（Chattanooga）地區性侵了多名婦女，於1990年被判處死刑，儘管他在審判中表達了悔意，但他也坦承如果沒有被捕，仍會繼續犯案。

被害者家屬指控，尼科爾斯在1988年9月的那個夜晚，精心策畫了一系列跟蹤與襲擊的犯行，潛入普利的臥室內做出性侵的犯行，然後再用長條木板重擊，導致普利腦部嚴重受損死亡。在後續的2個多月，尼科爾斯陸續犯下多起入室竊盜與性侵案，被另外2名被害人指控，遭陪審團判決有罪。

尼科爾斯在行刑前的最終聲明中提到，「對於我傷害過的人，我深感抱歉。」

在場人員轉述行刑的過程，尼科爾斯被綁在擔架上，布單拉到腰部上方，一根長管連接到他手肘內側的靜脈注射部位。注射部位附近有一小塊血漬。期間，他一度深吸一口氣，整個軀幹向上抬起。

隨後，他發出了一系列短促、喘息的呼吸聲，臉色逐漸漲紅，發出呻吟聲，之後，呼吸逐漸變慢，最終停止，臉部轉為紫色，隨後被宣告死亡。

