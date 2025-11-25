性侵殺害女軍人！北韓3高中生遭判立即處決

▲北韓三名高中生性侵殺害一名退伍女軍人，平壤當局震怒，下令立即處決。（圖／翻攝自SNAD Times）

[NOWnews今日新聞] 北韓青少年犯罪問題日益嚴重，一名退伍女軍人在返家途中遭三名高中生性侵後殺害，儘管三名嫌犯都未成年，但當局仍下令，執行立即處決。

韓國脫北者組織「SAND研究所」旗下的SAND Times報導，這起事件發生在去年夏天，一名女軍人退伍後搭乘巴士返回黃海道苔灘郡的家中，途中車輛故障因此被迫步行，消息人士稱，「這名退伍女兵外貌相當出眾，儀容也很整潔，因此引人注目。」

當時，三名路過的當地高中生接近這名退伍女軍人，將她拖到偏僻處性侵，並因為她看到他們的臉，將她殺害。調查該案的警方表示，受害者在最後曾哀求三名罪犯「讓我再見父母一面」，但仍遭無情殺害。

而3名高中生犯案後，帶著受害者的行李回到公車站搭上巴士，正好就是退伍女兵先前下車的那輛，司機發現3人拿著受害者的行李，心生懷疑，直接將巴士開到治安機關報案，安全部人員迅速趕到，將3人逮捕歸案。在審訊中，這3名學生坦承犯行，經現場搜查後發現被害女子的遺體。

事件立即上報平壤當局，當局下令立即處決這三名學生，儘管他們都是未成年人。

北韓媒體《每日北韓》（Daily NK）也曾引用黨委員會緊急會議內容指出，各地青少年犯罪頻傳，包括在市場和巴士站搶奪長者與女性財物等案件，當局將持續嚴打。

今年9月，黃海道沙里院市的一所高中，兩名即將畢業的男高中生性侵了一名女教師，受害者事後自殺並留下遺書，「如果這些孩子不受到懲罰，我怎麼還能站在講台上？」

沙里院、奉山郡、延灘郡等地，青少年在市場、公車站推擠老人和婦女，搶劫財務後逃跑的犯罪事件屢見不鮮，還傳出有一些十幾歲的少女為了謀生，假裝幫外國商人做「零工」，實則越來越多地從事賣淫活動。在這次打擊行動中被抓獲的青少年會被父母會帶到治安機關，有些父母甚至公開批判孩子的行為。

