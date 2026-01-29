性侵殺害馬國女大生！梁育誌更二審改判無期吐2字 被害家屬崩潰：無法接受

梁育誌2020年性侵殺害馬國女大生，3度判死，更二審改判無期徒刑。（圖／翻攝畫面）

長榮大學馬國女大生來台求學，2020年卻在返回租屋處的路上遭梁育誌性侵殺害棄屍。梁育誌一審、二審、更一審均被判處死刑，然而最高高院再次發回更審後，更二審改判梁育誌無期徒刑，讓家屬崩潰表示，「無法接受」。

2020年10月來台就讀長榮大學的馬國鍾姓女大生，於返回租屋處的路上，行經無路燈道路時，遭梁育誌拖走性侵殺害，更將女大生棄屍山區。梁育誌被捕時，一度否認犯行，其被起訴後，3度判死，但高雄高院更二審29日做出判決，認為梁育誌「可教化」，只要長期實施監禁、心理輔導等教化感育下，有機會讓梁育誌修正偏差行為，停下失控人生。

廣告 廣告

梁育誌以視訊聽審時，聽見判決出爐，表示，「謝謝」；但鍾姓女大生的母親聽聞判決崩潰表示，「不能接受這樣的判決」。

高雄高分院指出，審酌梁育誌行兇時手段、過程與其成長背景，並綜合凱旋醫院等醫師、教化師專業評估，認為梁育誌並非事先預謀殺人，而是臨時發生之行為。

雖然梁育誌手段兇殘，但法院基於審慎用刑之考量，難認被告有達「最重大情節犯罪」，只要實施長期監禁，並配合心理輔導等教化資源，有機會讓梁育誌在失控的人生中停下，修正偏差行為，判處其無期徒刑。

不過高分院也強調，無期徒刑需至少服刑25年以上，並須提出具體悔改之事實，才有機會獲得假釋，尚未到必須剝奪生命、將被告永久排除於社會之程度，因此就其所犯之強制性交殺害被害人罪與強盜罪，判處梁育誌無期徒刑與有期徒刑8年，褫奪公權終身。

◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工

原始連結

看更多 CTWANT 文章

奧客「施展天殘腳」砸店！佳德鳳梨酥武俠文曝光 網全跪：被耽誤的曠世奇才

女主管張嘴飄「煮熟高麗菜味」！每天刷3次牙還是臭 專家揭元凶

Toyz疑與篠崎泫結婚！她小腹隆起遭誤會懷孕 經紀人回應引關注