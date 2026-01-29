性侵殺害馬國女大生 梁育誌更二審逃死...學校發聲了

法官認定梁育誌並不是計劃殺人，改判無期徒刑逃死。（圖／東森新聞）





殺死人卻依舊逃死！家屬無法接受，2020年底震驚全台的馬國女大生命案，兇嫌梁育誌性侵殺人，一、二審和最高法院發回的更一審都被判死刑，最高法院二度發回更審，今（29日）更二審判決出爐，法官認定梁育誌並不是計劃殺人，改判無期徒刑逃死。雖然全案還可上訴，但這判決讓死者家屬完全無法接受。

5年前性侵殺害馬來西亞籍鍾姓女大生的兇手梁育誌，因為手段兇殘，一、二審和更一審都判處死刑，家屬本以為法律能夠還他們公道，但全案卻在29號的更二審，改判無期徒刑。

高雄高分院發言人李淑惠：「被告並不是事前預謀性的計劃性殺人，因此對被告的非難評價不得高於計劃性殺人。」

法官認為梁育誌並非計畫殺人，但回顧整起案件，梁育誌早在殺害鍾姓女大生前一個月，就曾在台鐵沙崙站支線附近，準備麻繩等器具性侵未遂，2020年10月28號，鎖定落單的鍾姓死者，帶到隱密處性侵後勒斃，梁育誌還拿走死者手機和錢財，隔天下午再把遺體載到高雄阿蓮山區棄屍。

橋頭地院發言人楊智守：「再犯機率高，被告經過鑑定的結果，屬於再犯最高危險等級。」

法醫解剖發現，死者除了遭麻繩勒脖，性侵時，空氣經子宮內膜進入血液循環，導致死者心臟形成致命性的氣體栓塞死亡，一、二審都認為他再犯率高判處死刑，但最高法院卻以，查明是否有教化可能，二度撤銷發回更審，如今三度逃死，家屬跨海表示對這樣的判決，完全不能接受。長榮大學則表示，尊重司法判決與相關法律程，除了會持續跟進判決結果，也會持續陪伴家屬。

非當事民眾：「對被害者是不公平的，如果他又假釋出來的話，那會變成有另外的受害者。」

律師洪紹倫：「只要服刑期滿25年，即有機會透過假釋的制度，再度復歸社會，這勢必對於被害人及被害人的家屬，造成另外一次的傷害，也勢必再次引起一次社會性的恐慌。」

梁育誌逆轉逃死，外界對判決無法接受，雖然全案還能再上訴，但這對被害者家屬又何嘗，不是另一種折磨。

