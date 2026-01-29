性侵殺害馬籍女大生3度判死 梁育誌更二審改判無期徒刑

上訴後，最高法院再撤銷發回，高雄高分院今日上午宣判改為無期徒刑。（翻攝畫面）

高雄男子梁育誌2020年涉犯長榮大學馬來西亞籍鍾姓女學生性侵命案，一審、二審均判他死刑，最高法院撤銷死刑判決發回更審，高雄高分院更一審仍維持死刑判決，成死刑釋憲後首例判死的案件。上訴後，最高法院再撤銷發回，高雄高分院今日上午宣判改為無期徒刑。

24歲鍾女2020年10月28日晚間沿台鐵高架橋返回校外宿舍時遭人強擄，性侵殺害後棄屍在高雄市阿蓮區的山區。凶嫌梁育誌擄人性侵殺人後，還用鍾女財物買吃的喝的，付不出加油錢還以鍾女手機抵押。警方獲報後，迅速鎖定梁男，但他起初不認罪，還企圖誤導辦案方向，最終才共出棄屍地點。

廣告 廣告

梁育誌共犯下強制性交殺人、強制性交未遂、遺棄屍體罪，一、二審都認為他再犯率高，尋找落單女生犯案，屬於預謀犯罪，且均否認殺人，未見真摯悔意，應屬「最嚴重犯罪」，必須剝奪生命，使之永久與世隔離，量處死刑符合罪責相當。上訴後，最高法院撤銷死刑判決，發回更審。

更一審合議庭認為，梁育誌不僅無智能不足或缺陷，也非自首，鑑定也無任何精神疾病等任何減刑事由，且曾於案發前1個月犯性侵未遂，在沒被警方查獲的情況下，精進犯罪計畫後對鍾女下手。考量他反社會型人格障礙症之個性及傾向，審酌手段、鑑定意見，符合「犯罪情節最嚴重之情形」故判死刑。

孰料，上訴到最高院後又被發回更審，認為梁育誌事先備妥「上吊結」，是否足以代表預謀仍有疑義，且不排除他有矯治可能性。今（29日）更二審宣判，合議庭認為梁育誌有教化可能，且不屬於預謀殺人，依強制性交殺人罪，逆轉改判無期徒刑，褫奪公權終身，強盜罪則判8年，可上訴。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導

川普才喊漲關稅 美財長：南韓國會批准前「貿易協議不存在」

美在中東軍艦增至10艘！示警伊朗快達成協議 川普：時間不多了

網路瘋傳「白銀存摺」攻略文 台銀示警：未提供相關業務