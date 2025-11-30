性侵熱點！遛狗女經過慘遭拖走 8+9「拆散小情侶」當面洩慾

義大利一處公園竟變成性侵熱點。（示意圖／Pixabay）





義大利羅馬東部Tor Tre Teste公園近日接連發生性侵案件，引發當地居民對公共安全的高度憂慮，不僅在10月25日晚間，發生一名18歲女子與未婚夫在公園內約會時，女方遭到幫派成員在男方面前性侵的案件，震驚社會。事實上這處在今年8月，也發生過60歲婦女於清晨遛狗時遭性侵後。

羅馬Tor Tre Teste公園治安惡化 引發當地居民憂慮

根據International Business Times報導，Tor Tre Teste公園是羅馬東郊一處廣闊的公共綠地，，擁有寬闊的步道與茂密的樹木，座落於多個住宅區之間。過去，該公園曾以其寧靜的環境聞名，是居民散步、慢跑及情侶約會的和平空間，尤其在傍晚時分。

然而，近年來公園的環境已悄然改變，當地居民描述園區內許多路徑昏暗、路燈損壞，某些角落更成為毒販與遊民聚集之處。多位居民指出，對公園安全性的擔憂日益加劇。

一位婦女表示，她不再允許女兒獨自前往公園，其他居民也坦言日落後便避免進入。該區域目前被視為不安全，尤其在夜間。

早在8月24日清晨約6點的時候，Tor Tre Teste公園也發生過另一起性侵案，一名60歲婦女在Via degli Olmi入口附近遛狗時遭男子拖進公園性侵。受害者傷勢嚴重，醫師證實她肋骨斷裂並有其他多處受傷，她事後自行抵達卡西利諾醫院接受治療。

警方鎖定一名26歲的甘比亞籍建築工人為嫌犯，監視器畫面也將他定位在案發現場附近，他坦承當時受到毒品影響。調查人員發現他在數日之前還涉嫌對另一名44歲婦女性侵，目前他被羈押於雷吉納科利（Regina Coeli prison）監獄。

義大利政界齊聲譴責 呼籲政府加強公園安全維護

對於2起性侵案件，義大利副總理薩爾維尼（Matteo Salvini）表達強烈譴責，並呼籲對性暴力採取堅決行動。他指出，這些犯罪突顯了加強羅馬脆弱地區保護措施的必要性。

義大利前進黨（Forza Italia）黨員雷吉門蒂（Luisa Regimenti）也對此事件發表看法，她警告羅馬市郊多個公園面臨疏於管理的問題，呼籲立即介入修復照明設備、增加巡邏警力並確保公共空間安全。同時，總理梅洛尼（Giorgia Meloni）強調，必須透過預防與支持，每天正面迎擊針對女性的暴力行為。

官方表示，恢復Tor Tre Teste公園的安全現在是當務之急，將規劃改善維護工作並加強安全措施，以確保公園能被民眾無懼地使用。

