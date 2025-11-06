性侵犯教練撤照仍橫行體壇！鄭孟洳怒轟：共犯結構包庇加害者

鄭孟洳（右）質詢遭性平會認定性侵害成立的高雄曲棍球L教練，被撤銷教練證照、列入不適任人員系統並終身不得任教，卻仍能在全台各地球場收費教學，甚至長期無償使用公有場地違法牟利，點名運發局與教育局，立即採取行動。 圖：鄭孟洳服務處／提供

[Newtalk新聞] 高雄市議員鄭孟洳今（6）日在教育部門業務質詢中揭露，過去遭性平會認定性侵害成立的高雄曲棍球L教練，雖已被撤銷教練證照、列入不適任人員系統並終身不得任教，卻仍能在全台各地球場收費教學、指導選手、操控名單，甚至長期無償使用公有場地違法牟利。鄭孟洳再度點名運發局與教育局，嚴正要求立即採取行動，守護我們的下一代，並痛批根本就是包庇加害者的共犯結構，希望市府相關單位痛定思痛、拿出行動，補上性平防線的缺口。

廣告 廣告

鄭孟洳指出，該名L教練長期以「港都直排輪協會」名義「無償認養」教育局轄下的大坪頂曲棍球場，但依據《高雄市學校用地認養辦法》第11條規定，認養單位不得限定使用對象或收取任何費用。然而，多名民眾投訴，L教練在認養球場近二十年間，卻以「購買裝備」、「訓練」、「比賽」等名義向學員收費，甚至連「整修球場」都要求球員分攤費用，連「接受性平調查遭停權期間仍持續收費教學，囂張至極、視法令於無物，還利用公共資源大賺無本財，實在可惡！」

鄭孟洳進一步揭露，L教練從被停權、遭撤照到被通報列入不適任人員系統的今日，仍持續在體壇發揮影響力，並掌握多張照片、影片與對話紀錄，證明L教練至今仍輾轉各地開課。鄭孟洳指出，教育局與運發局雖對其管轄之場館實施嚴格人員管控，使該名教練不得進入，但他卻轉戰中油溜冰場及南投石川溜冰場，以他人名義規避查核，繼續在免費場地收費教學，這些民營或公有場地，已淪為無照又性侵害成立教練重出江湖的破口。

鄭孟洳指出，11月16日即將舉辦的「中正盃全國曲棍球溜冰錦標賽」即為當前最迫切的考驗，要求兩局主動通報運動部與單項協會，主動掌握高雄參賽選手派任教練名單，調查是否有借名訓練一事，並在賽事期間加強人員管制，禁止該名性侵害成立的教練以任何名義影響賽事。市府管轄外的運動場館缺乏防範制度，不適任教練仍能假他人名義四處活動、干涉協會名單。

鄭孟洳也要求運發局長侯尊堯，與高雄市體育總會單項委員會共同徹查，確認是否仍有該名教練透過「地下管控」干預比賽或操弄選手名單，並建立持續監督與回報機制，也將此狀況反應運動部與單項協會，並建立監督與回報機制，同時要求教育局加強不適任人員通報，追討L教練過去二十多年認養球場的不當所得，並在未來的委外規範中明定禁止不適任人員使用球場。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

北市文化局臉書專頁遭駭！ 大頭貼變陌生潮男更亂發文

墨西總統慘遭醉漢街頭性騷擾! 辛鮑姆怒提告 : 向全國女性傳達正確訊號