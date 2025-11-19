「性侵犯還在任教！」台南啟聰學校性平事件14年後 竟有6人遭彈劾卻未受懲戒

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

網友昨（18）日分別在Threads和Dcard上分享台南啟聰學校集體性侵事件，並提到加害者仍在校中任教，文中分享人本教育基金會做的專題報告「那些因沉默而無聲的大人後來怎麼了」，引起廣大網友關注討論。

網友昨（18）日分別在threads和Dcard上分享台南啟聰學校集體性侵事件，並提到加害者仍在校中任教。（圖／取自校方臉書）

根據人本報告，2011年台南啟聰學校爆發164件疑似集體性侵及性騷擾事件，共92名學生受害，總共彈劾16人。針對事件，教育部聘請學長專家組成「專業輔導諮詢小組」輔導該校，並在2015年退出。最終，被彈劾人員中有6人不受懲戒，僅約聘人員遭解雇，正式職員仍在任教，甚至多名被彈劾者日後仍升任校長、科大講師、教育主管。時隔14年，監察院發現今年初南聰仍屢發生性評案，於今（2025）年2月再度發布調查報告，並糾正教育部、南大及南聰等相關單位。

2020年，此事件曾翻拍為電影《無聲》，被比喻為台版《熔爐》，一度引起社會關注此一案件，可惜隨著電影熱度淡去，社會也將眼光移向他處。

2020年，南聰集體性侵曾翻拍為電影《無聲》。（圖／取自維基百科）

網友氣憤留言「身為有女兒的人，看了超難過」、「臺南幼兒園也是一樣只罰錢而已，對台灣的法律真的除了失望還是失望」、「失職的人還可以繼續任職？也就是說從2011年爆發之後，到現在2025年，又長達14年的惡性循環？！」也有網友理性分析「這有結構性的問題，因為他們是聽障生，離開這個學校沒有別的學校可以去，不管是加害者還是受害者都是如此。老師的人力不足，無法顧及每個學生，儘管『失職』卻也是不能失去的人力。學校擔心性平事件鬧上新聞會影響捐款，所以消極處理。」

◎《FTNN新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

