性侵猥褻繼女578次！她悲喊「我不是你老婆」無效 狼父二審拚交保被打臉

兒童性侵示意圖。本報繪製



新北市一名狼父照顧年幼繼女（A女）多年，竟以每周至少三次的機率，強行摸胸部、陰部或用下體觸碰陰部的方式猥褻573次；如果A女抗拒，他就恫嚇「去找你媽，不要來找我，吃住什麼的去找你媽」，A女某次悲情吶喊「我是你女兒，不是你老婆，搞清楚。」但仍無法遏止獸行。狼父在一審開庭時否認犯行，反稱繼女「不服管教」故意誣陷，一審重判12年，他上訴高院後盼交保賠償對方，二審打臉駁回。他得在牢裡過年。

檢方查出，這名狼父在婚後和年幼繼女同住，竟趁同睡一室的機會伸手襲胸摸下體，前後猥褻至少573次，期間，狼父還恫嚇繼女幫忙口交5次得逞。檢方將他加重強制猥褻、加重強制性交罪起訴。

廣告 廣告

狼父在一審應訊時，坦承和繼女同住並同睡一室，但否認猥褻性侵，他撇清說，A女當時在外交男朋友，不想讓父母管教，才會誣告他。

辯護人則強調，從對話紀錄可看出，兩人的相處模式不太像長輩和晚輩，但無法證明兩人有性行為，縱使有發生性行為，狼父也只是用「要求」或「情緒勒索」的方式，並沒有違反A女意願。辯護人還說，A女已經步入叛逆期，還曾多次不回家，如果父親真的性侵，她大可以離開去找媽媽求助。

但被害人指證歷控訴，她從小就跟繼父同住，一直住到國一，繼父會傳「我想打砲」的猥褻訊息給她，後來就開始碰她私密處，一周至少3次，只要她拒絕，繼父就會嗆她「去找你媽，不要來找我，你吃住都去找媽媽，不要找我。」她記得，曾跟媽媽講過兩次，媽媽氣到叫繼父「滾出去」，但沒多久以後，繼父又回來。

即使繼父狡辯未涉案，但一審根據兩人私密對話，發現繼父曾多次傳送「愛愛」字眼的噁心訊息給女兒，他曾說，「我每次都說要跟你愛愛你就生氣了」，繼女傳訊反嗆，他竟回轟「你去死好了，你到底是不是人，那這樣你就不要過來就好了啊。」繼女不禁痛斥「我是你女兒，不是你老婆，搞清楚。不要用這個來威脅我啦。」

一審據此認定繼父確有說謊，不但予以羈押，另重判12年有期徒刑。他上訴高院拚交保，透過律師主張交保後，才有機會賠償。

二審發現，繼父在偵查、審理時都有被通緝到案的前例，且現在居無定所。二審斥他利用管教信任關係，多次強制猥褻及性侵繼女，導致被害人身心受創，如果不予羈押，可能難以確保審判和執行的進行，也有再犯風險，日前裁定自1/22起延長羈押兩個月，讓他在牢裡過年。全案可抗告。

更多太報報導

把握人生最後時光獨旅！罹癌翁花蓮第一天就遇賊 百萬家當全被偷

蘭陽溪假借種西瓜盜埋143支檜木「值500萬」 山老鼠集團18人遭起訴

台北分署完成首例酒癮治療轉介 助酒駕者重回正軌