性侵被判4年！《銀魂》新井浩文復出挨酸「演藝圈太寬容」 不忍開嗆了

曾演出知名作品《銀魂》的在日韓籍男星新井浩文（本名朴慶培），2018年因性侵案件被判4年有期徒刑，去年假釋出獄。時隔6年10個月，本月28日他以「日替嘉賓」身份復出演藝圈，出演舞台劇《日本對我2》，隔日還透過個人部落格發表題為「道歉」的長文，文中點名TBS電視台「打破規則」，指稱對方在未事先溝通的情況下進行拍攝，並直言「有前科也能重新工作」，引發外界輿論。

新井浩文在文章中提到，演出當天他原本準備為兩位粉絲簽名，但在劇場入口遇到電視台記者拍攝，「進入劇場時，我正在為兩位一般觀眾簽名，TBS的人突然拿著攝影機拍攝。我當然知道，一般人會被剪掉或打上馬賽克，不會造成困擾，但我還是覺得不妥。只有我一個人的話完全可以理解，但在為一般觀眾簽名時還被拍攝，真的讓我覺得不可思議。」他也指出，舞台工作人員曾對記者提出提醒，但記者態度依舊不佳，新井浩文表示「當時我心裡也覺得，這些人到底是怎麼回事？」

新井浩文強調自己對粉絲互動的重視，「雖然自己這麼說有點不好意思，但我對粉絲的互動一直很用心。昨天即使有人沒買到票，也來到現場，我原本打算在舞台結束後，在劇場外為大家簽名或拍照。」

但因入口攝影事件，新井浩文最終選擇從其他出口低調離開，前往慶功宴，他解釋「為了不給一般觀眾帶來困擾，我從別的出口離開，對外面等待的各位非常抱歉。同時，也對懂得基本禮儀的媒體工作者感到抱歉。只是最初打破『暗黙規則』（註：默契、潛規則之意）的是TBS的工作人員。」

對於未來的演員生涯，新井浩文坦言不確定，「今後作為演員會如何完全不知道。有工作就做，沒有就無法做。幸運的是，仍有許多人願意邀請我合作。以後若再次公開露面，請多指教。」他也針對外界對前科者復出的評論表示，「最後對那些認為犯罪者能回到演藝圈太寬容的人說一句，日本大部分的職業，即使有前科的人仍可進入工作，當然有一部分職業會受到限制。」

新井浩文過去參演《寄生獸》、《銀魂》、《齊木楠雄的災難》、《下町火箭》等作品。2018年7月，他在自宅被控對派遣女按摩師實施性侵，依強制性交罪起訴。新井浩文當時主張雙方為合意性交，但被害人否認，一審判處有期徒刑5年，二審因民事和解改判4年。

