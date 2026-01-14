性侵親生女兒348次！狼父警住家輕生亡 曾將全隊女警當成後宮

社會中心／台北報導

台北市警局捷運警察隊鄭姓小隊長性侵女兒高達348次。（圖／資料照）

台北市警察局捷運警察隊鄭姓小隊長，長期性侵親生女兒，7年來高達348次，遭到士林地檢署起訴，11日晚間鄭員被人發現陳屍家中，初判無外力介入跡象；據了解，鄭員擔任副主管期間，曾多次性騷擾菜鳥女警，還要求對方撰寫「我的副座」作文，甚至不准女警改變髮型或剪短頭髮，巡邏時只排女警陪同，最後被調離非主管職。

女警指控，她剛報到時就見識鄭姓副主管荒唐言行，竟以迎新團結機關士氣為名，私約菜鳥女警吃飯，卻未邀請主管及其他主官；另外，同期女警均要撰寫名稱為「我的副座」的作文，眾人認為與警察工作無關，礙於職權壓力又不能不寫，對她身心造成極大困擾。

鄭姓副主管指示警員編排勤務時，又以「保護女警」為由，安排女警與他一起巡邏，鄭姓副主管看見路旁的性感女子，還會向女警表示：「這是我朋友！」，讓在場女警困擾不已。

女警還說，鄭姓副主管經常假藉職權，要求女警到辦公室內密談，鄭姓副主管更要求女警留長髮，未經同意不可剪短髮或改變髮型，鄭姓副主管還私下詢問女警：「你覺得副座穿這樣帥嗎？我穿便服你會不會多看我幾眼？」

不僅如此，捷運警察隊舉辦自強活動，全隊搭乘遊覽車開心出遊，鄭姓副主管要求新進女警同坐，但對方表明已有男友，卻遭鄭姓副主管當面訓斥，事後警隊進行內部管理會議，鄭姓副主管再度訓斥該名女警，利用自己職權霸凌下屬的意圖明顯。

尤有甚者，駐地明明有排班清潔工，鄭姓副主管卻要女警們輪流清潔辦公室，連女警寢室鑰匙都由鄭姓副主管保管，離譜的內部管理措施，讓女警生活在恐懼之中。

市警局舉辦綜合逮捕術訓練時，鄭姓副主管與其他女警同隊，事後亦向女警表示：「很喜歡肢體碰觸，與女警同組很好」，並恣意評論訓練女警胸部大小，讓在場女警當場傻眼；事後同隊女警向督察組提出檢舉，但未提起性騷擾申訴，經督察組介入調查後，鄭姓副主管被調離原單位，並調整為非主管職。

