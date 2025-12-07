性侵身障女！印度男遭民眾私刑處死「分解生殖器」綁機車拖上街

一名男子遭控性侵身障女子，被當地民眾私刑處死。示意圖／photoac

印度一名男子，日前遭當地民眾爆強姦一名身障女子，導致女子身心嚴重受創，雖然男子先是躲到鄰居家避難，未料外出覓食遭到目擊，被民眾私刑處死、生殖器官遭砍，屍體還被民眾拖上街抗議；目前警方已介入調查。

根據當地媒體報導，11月30日47歲的阿里（Ali）在印尼戈瓦鎮遭民眾追捕，民眾指控其強姦身障女子，導致身受重傷，精神受創，引發強烈憤慨；阿里為了躲避群眾，先是躲到居住樹林中的親戚家，未料12月3日，他外出覓食時被抓獲，隨即被民眾認出，遭棍棒、石頭和砍刀私刑處死。

當地民眾表示，阿里時常在該地區作案，為一名竊賊，近期才被釋放；如今再犯案，當地居民忍無可忍，將其屍體、器官肢解，綁在機車上拖行繞街，過程中民眾歡呼聲不斷。

警方得知消息也趕到現場，證實網上流傳關於該起疑似性侵事件，不過將進一步調查釐清事件，以確認事發經過；另外警方也立即派員上街加強安全巡檢，控制局勢。

★《鏡報》關心您： ◎察覺對方有性侵意圖時，應冷靜設法離開現場，並立即求救；若遭限制行動，勿過 度刺激對方，千萬不要抵死反抗。 ◎相信直覺！拒絕不舒服或不喜歡的肢體接觸。 ◎睡覺或盥洗時，門窗要上鎖。 ◎避免與有酒醉、吸毒、有暴力傾向或性犯罪前科的人獨處。 ◎當對方出現你認為不妥的言行時，應立刻離開或制止。 ◎如遭性侵，應立即報警與求助信任的人



