性侵風波升級！孫生被控以拍攝之名誘騙硬上 少女求償反被指敲詐

前「反骨男孩」成員孫生近日再度陷入爭議，一名女子指控他在她未滿15歲時以拍攝名義誘騙至住處並性侵，案件引發社會高度關注。受害女出面還原經過，並透露先前簽署賠償合約後，孫生卻公開稱她敲詐，讓她痛心決定正式提告。

據《ETtoday星光雲》報導，受害女現年16歲，由律師周念暉陪同接受採訪。她回憶，2年前因友人拍攝影片認識孫生，孫生先以IG互動取得聯繫，「當時孫生約我去百貨公司逛一下，然後討論拍攝內容，所以我才前往，但見面後孫生問我要不要去旅館，我當時直接拒絕了，並且跟家人求救後回家。」

受害女出面還原經過，並透露先前簽署賠償合約後，孫生卻公開稱她敲詐，讓她痛心決定正式提告。（圖／記者鄭孟晃攝影）

然而，孫生未放棄，再以拍攝為由邀約受害女出來，並先一起吃飯，事後竟給她一個地址，她抵達才發現是孫生家中。「他叫我先進去等他，因為他要換個衣服，換完衣服就出門，要我進去等他一下，結果進去之後孫生就開始圖謀不軌並且得逞，我們並非合意，且我有明確的拒絕，並非像孫生講的一樣是合意，這些訊息對話都有紀錄。」受害女表示，事件發生後她一度不敢告訴家人，直到姊姊察覺異狀才訴說，並陪同前往孫生工作室要求道歉，卻遭對方冷回：「妳是願意的吧，所以我們都很開心啊」。

雙方曾進入調解程序，孫生同意賠償65萬，但受害女指出，除了律師、父母及姊姊外有人知情即屬違約，而孫生簽約後竟公開表示自己被敲詐。（圖／翻攝自IG @soon6669）

之後，雙方曾進入調解程序，孫生同意賠償65萬，但受害女指出，除了律師、父母及姊姊外有人知情即屬違約，而孫生簽約後竟公開表示自己被敲詐，令她錯愕。她表示：「檢察官傳喚我去做筆錄，希望我能起訴孫生……第一次沒有答應，但第二次跟檢察官長談六小時後，我決定起訴孫生。孫生一直踩踏我的底線，一直在外面講我的事情，所以我才決定同意起訴。」

受害女進一步解釋，因自己未成年，合約依性平法無效，「調查過程中也看到孫生早已單方面違約，早已跟人到處講這些事情……這些在我們對話內容裡面都有記錄留存，檢察官也說，這個65萬賠償金只能當法院判賠的費用」。她坦言，整個過程心理負擔沉重，「一回家就躲在被子裡痛哭，留下很深的傷疤。」對於指控，孫生經紀人表示，「公司這邊不回應，已經交由法務處理中」。案件後續將由檢方調查，社會關注受害者權益及未成年保護議題。

