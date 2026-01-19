性侵馬國女大生…勒屍「心臟灌氣」3度逃死刑！二審宣判時間出爐

記者簡榮良／高雄報導

每每宣判都是掀開結痂的傷口！馬來西亞籍鍾姓女大生5年前遭兇嫌梁育誌擄殺性侵，解剖發現「心臟充滿氣體」，法醫解釋死者正值生理期第三天，梁育誌行徑殘忍，橋頭地院一、二審皆認為梁育誌「無教化可能」判處死刑，高雄高分院去年1月更一審也「一致決」判處死刑，成為釋憲後判死首例。豈料3個月後翻盤了，最高院二度撤銷發回更審，關鍵要求查明梁嫌「有無教化矯正可能性」，換言之成功逃過死刑。死者爸媽悲鳴：什麼都為被告想，那我們受害者呢？誰想過我們。高分院預計在29日上午更二審宣判，判決結果社會高度關注。

兇嫌梁育誌被3度判死，卻因最高院要求查明「有無教化矯正可能性」，撤銷發回更審，29日上午更二審將宣判結果。（圖／翻攝畫面）

這段時間家屬熬過多少沒人懂夜晚。去年4月，最高法院表示，教誨師認為梁育誌「有矯正」可能性，法院應詳細審酌監所教化師意見，查明梁嫌「有無矯正可能」，以及應釐清他先有性侵犯意再殺人，還是先有殺人犯意再性侵，因此撤銷更一審判決，再度發回高雄高分院更審，對家屬無疑又是一大重擊。

判決書中大篇幅列出被害人父母血淚的控訴，「人家說節哀順變，都是騙人的，當自己骨肉分離，就知道那是什麼滋味」女大生父親表示，喪女後家庭被毀掉了，都靠酒精麻醉自己，希望維持梁男判死，事件扭轉又扭轉，家屬的心大洗三溫暖。

死者爸媽悲鳴：什麼都為被告想，那我們受害者呢？誰想過我們。（圖／翻攝畫面）

媽媽則哭斷腸，不斷自責鼓勵女兒來台求學，「是自己將女兒送上死路」，每次來台出庭都是心理虐待，「如果我女兒第一時間就斷氣沒受很大痛苦，我或許還可以接受，但她卻被暴打凌虐勒死」，她悲鳴問道：不懂為什麼被告犯的罪卻是我要承擔？你們只想被告的情緒，被告需要心理輔導，什麼都為被告想，那我們受害者呢？誰想過我們？

由於梁嫌羈押期限將屆滿，高分院更二審認為他所犯重罪，最輕本刑10年以上，並有逃亡之虞，裁定延長羈押2個月，並訂於29日上午視訊宣判，判決結果外界高度關注。

對此，長榮大學曾回應，尊重判決，不會過問家屬想法，已加強校安機制並提供載送服務。而事發地因此憾事，每40公尺點亮一盞路燈，附近商家感嘆：「是遇害女大生照亮這段路」。

馬國女大生來台灣求學卻魂斷異鄉，監視器拍下最後身影，媽媽相當自責。（圖／翻攝畫面）

回顧此案，嫌犯梁育誌於109年9月30日就試圖擄人沒成功，一個月後捲土重來；同年10月28日，梁育誌開車至大學右前方臺鐵沙崙線高架橋下方，看見馬國女大生獨自行走，起心動念擄人計畫。梁育誌手上拿著已經綁好的麻繩，圈住馬國女大生，被害人跌倒後被強行拖至草叢不斷哭喊求饒：「有話好好說，不要這樣」。

兇嫌梁育誌只因「想找刺激」殺害女大生，遭3度判處死刑。（圖／翻攝臉書）

沒想到女大生的求救聲，沒讓梁育誌罷手，反而擔心引起注意，強摀口鼻並徒手毆打，女大生慘遭性侵後，又被棄置到後車廂，最後終究失去呼吸心跳死亡。經解剖鑑定，發現她右心房及右心室充滿大量空氣，造成氣體栓塞，很不尋常。

法醫解釋，案發時正值女大生生理期第三天，應是被大於9公分的柱狀體入侵並帶入大量空氣，空氣由子宮內膜脫落後裸露的靜脈血管破口進入血流中，隨著血液循環回流至心臟，才導致右心房及右心室累積大量氣體，手法殘忍。

兇嫌梁育誌被3度判死，卻因最高院要求查明「有無教化矯正可能性」，撤銷發回更審，29日上午更二審將宣判結果。（圖／翻攝畫面）

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

