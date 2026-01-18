性侵「哈士奇」屁股 變態男下場慘了

新北地院。（本刊資料照）

新北市1名陳姓男子去年在公寓頂樓發現鄰居放置1個大型「哈士奇狗」玩偶，竟一時性起在它屁股上挖洞性侵得逞，還拿鄰居衣物擦拭體液，被受害鄰居一狀告上法院。新北地院審理，依陳男犯毀損他人物品罪，處拘役40日，可易科罰金4萬元。

判決書指出，陳男於去年5月某日傍晚6時，看到女鄰居放在公寓頂樓的哈士奇玩偶，竟一時性起，在它屁股挖了1個洞，帶著保險套侵犯哈士奇玩偶，導致玩偶破損不堪使用。

陳隨後又拿女鄰居放在頂樓的衣物洩慾，擦拭身體後便隨便丟在地上。當晚9點女鄰居前往查看，發現陳男的變態行徑，立即報警處理。

廣告 廣告

檢方認定，陳男並未將女子的衣物或玩偶據為己有，洩慾時女子也未在場，難認定陳男對女子有做出猥褻行為，或有竊盜嫌疑，僅能依毀損財物起訴他。

新北地院審理，法官審酌陳男雖和女子達成調解，但至今都沒有付賠償金，再考量陳男前科素行、犯罪動機等一切情狀，依他犯毀損他人物品罪，處拘役40日，可易科罰金4萬元。可上訴。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導

盼桃園像「迪士尼」充滿孩童歡笑 何志偉：將規劃閒置空間

防詐不防人 ATM戴口罩AI辨識即時警示嚇阻車手精準阻詐

違規不改照營業 土城警聯手市府斷水斷電斬除治安污染源