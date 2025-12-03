性侵、虐童、詐騙重罪鞭刑伺候！洪孟楷批政府裝睡力推「鞭刑」公投入法

▲立委洪孟楷偕民團呼籲政府，力推性侵、虐童、詐騙等重罪鞭刑入法，讓司法真正保護受害者。

【記者 丁倩／台北 報導】國民黨立委洪孟楷 3 日與重大刑案被害者家屬及民間團體一起召開記者會，再度嚴厲呼籲政府將「鞭刑」納入刑罰。他強調，性侵、虐童、詐騙等重大犯罪層出不窮，現行制度已不足以嚇阻，下會期將提出法案，明年也不排除推動公投，讓人民自己決定是否支持增訂鞭刑。

洪孟楷指出，去年他和被害者家屬站上凱道，希望政府聽見受害家庭的心聲，但一年過去，行政部門始終沒有提出任何具體檢討。他認為，司法拖延與亂象讓被害者感到更加無助，包括檢察總長替死囚提出非常上訴、華山分屍案兇嫌免死、假釋犯再犯命案、反廢死公投遭沒收等事件，都讓社會對「誰的權益被重視」產生疑問。他直言：「檢察總長可以為死囚奔走，那誰替被害者站出來？」

洪孟楷也提到，詐騙目前仍然猖獗，今年上半年詐騙金額高達 480 億元。雖然政府強調報案量下降，但每天「打詐儀表板」仍在跳動，「2 億、3 億這樣跳，有什麼好自滿？」洪孟楷認為，新加坡經驗顯示，只有夠強的刑度，才會讓犯罪者真正害怕。國內民調也有七成以上民眾支持更嚴格的處罰方式。

至於外界擔心鞭刑過度嚴苛、可能被濫用，洪孟楷表示，鞭刑的範圍只會鎖定重大犯罪，不會無限上綱，目的並不是要報復，而是讓犯下重罪的人知道國家會讓他付出代價。他已要求法務部研議符合台灣民情的制度，也會和專家學者討論細節，下會期將送進立法院討論。

洪孟楷坦言，台灣社會對犯罪已累積大量不滿，若政治人物各說各話，不如交由人民用公投決定，因此他正在評估明年推動「鞭刑公投」，讓全民清楚表達立場。

台灣這幾年的社會犯罪事件，確實讓民眾覺得「犯罪不怕罰」，受害家庭更是長期活在恐懼制度陰影裡。洪孟楷把「鞭刑」搬上檯面，是把社會情緒具象化，但問題也回到最根本——重刑是否真的能降低犯罪？還是只是反映出我們對司法的不信任？

不論答案如何，人民要的不過是「被看見」。司法若不能替受害者撐起一把傘，恐怕再多的制度爭論，也很難平息社會的不安。社會聲嘶力竭的一再討論，不只是在談刑罰要不要變重，而是如何讓被害者有「免於恐懼」的不再孤單！（照片翻攝臉書）