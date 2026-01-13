性侵13歲女兒348次遭起訴！原訂明開庭 北市獸父前警官爆陳屍內湖住處

捷運警察隊前警官鄭男，被踢爆長期性侵女兒8年、達348次。示意圖。（東方IC）

捷運警察隊前警官鄭男，被踢爆長期性侵女兒8年、達348次，女兒上大學後才鼓起勇氣報案，不過原訂明（14日）開庭，卻傳出鄭男11日在內湖住處輕生，詳細死因需進一步釐清。

據了解，全案原訂今年1月14日再度開庭，但鄭男卻於前天（11日）被家人發現在內湖住處輕生。對此，警方到場調查，已排除外力介入，至於詳細死因有待釐清。

回顧整起案件，鄭男女兒2024年4月在好友陪同下，前往台北市婦幼隊報案，控訴自2010年至2017年間，以酒後失控為藉口性侵。檢警進一步追查發現，鄭男自女兒13歲起，以每週一次頻率伸出狼爪，甚至以「寶貝」等親暱稱呼迷惑女兒，以便混淆倫理界線，進一步掌控受害人的心理。

惡父7年時間共性侵女兒多達348次

對此，全案經士林地檢署婦幼專組檢察官當時偵辦後，認定鄭男7年時間共性侵女兒多達348次，涉犯妨害性自主罪嫌，諭令10萬交保，並於去年依《刑法》對未滿14歲女子性交罪、對14歲以上未滿16歲女子性交罪及利用權勢性交罪，將鄭男起訴，並於同年3月首度開庭。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980

更多鏡週刊報導

知名女星爆未婚生子為家計「淪阿公店小姐」 晚年靠撿回收維生近況曝光

「1500無套」俗擱大碗！基隆鐵路街超頂辣妹賣淫遭逮 警察驗身當場也懵了

一夫多妻男攜「妻、養女設局偷拍性愛片」 海撈1100萬百女受害！砲友得知真相傻眼