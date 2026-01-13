性侵13歲女兒348次！狼父警察開庭前陳屍住處 後續司法程序曝光

社會中心／綜合報導

狼父警察性侵女兒348次遭停職查辦，卻在開庭前夕身亡。（示意圖／Pixabay）

台北市警局捷運警察隊一名52歲鄭姓警官被控性侵女兒多年停職查辦，檢方日前偵結，該名男警自2010年起性侵當時未滿14歲的女兒，犯行持續長達7年，性侵次數達348次，檢方依多項妨害性自主罪起訴，原定今（14）日開庭審理，但鄭男卻在11日被發現陳屍住處，案件也出現重大變故，後續司法程序曝。

檢警調查，鄭男早年任職台北市保安警察大隊，後來轉調至北市警局捷運警察隊，2023年起代理捷警隊分隊長職務。起訴書指出，鄭男自2010年起，藉酒意性侵女兒，當時其女兒未滿14歲，此後至2017年7年間，性侵女兒達348次，直到其女就讀大學後，去年才至北市警局婦幼隊報案揭發此事。士林地檢署日前偵結，依「對未滿14歲之女子為性交罪」、「對14歲以上未滿16歲之女子為性交罪」、「利用權勢或機會為性交罪」起訴。

廣告 廣告

案發後，鄭男遭停職查辦，卻在開庭前夕被家人發現在內湖住處死亡，也讓案件審理出現重大轉折。根據《刑事訴訟法》第303條第5款規定，當被告死亡，或為被告之法人已經不存續時，法院應諭知不受理判決，因為實體審判的對象已經消失，無法進行論罪科刑，這與「被告死亡」或「法人不存續」導致訴訟客體不存在有關。此規定確保了審判的有效性，並在被告上訴後死亡時，法院會撤銷原判決，並諭知不受理。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

更多三立新聞網報導

估黃國昌訪美回台「將耍1老把戲」 專家曝淒慘後果：玩火者必自焚

獨家直擊／超大咖！《阿凡達》山姆沃辛頓現身台北 寒流來穿短袖騎機車

台海若開戰你願上戰場？投票結果超震撼 警消爆巷戰訓練秘辛

美若買下格陵蘭「台灣是海景第一排受惠者」 她揭1原因：遲早都要做

