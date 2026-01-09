性侵15歲離家少女拍AV！社長當男優「自導自演」 硬碟藏1700部猥褻片

國際中心／綜合報導

一名15歲離家國中少女遭日本藝能娛樂公司社長誘騙性侵，過程甚至被拍成色情影片販售。（示意圖／Pakutaso）

日本一間藝能娛樂公司51歲的社長粟津彰，涉嫌在歌舞伎町誘騙並性侵離家的15歲國中少女，不但強行拍攝性行為影片，還把自己當成男優，並製作成人色情影片在網路販售，初估不法獲利至少1000萬日圓，折合台幣約201萬元，因涉及多項罪嫌遭日本警視廳逮捕，警方同時將擴大清查是否還有其他未成年少女受害。

根據《日本放送協會》、《朝日新聞》報導，遭逮捕的粟津彰擔任東京都澀谷區藝能公司社長，該公司主要經營粉絲俱樂部與相關活動製作。去年7月，粟津彰在東京新宿區歌舞伎町認識一名年僅15歲，當時離家出走的國中少女，他誘騙少女前往飯店房間，強行性侵，並全程拍攝成影片，事後僅交付4萬日圓。

警方調查發現，粟津彰在拍攝時說服女方自己是身兼「導演與男優」，再三保證會用人工智慧（AI）技術處理臉部影像，避免身分曝光，實際只做了少部分加工處理，少女的容貌仍清楚可辨視，影片中他自己卻刻意遮住五官，除了戴上帽子、面罩，還有游泳用的蛙鏡來遮掩外貌。

拍攝影片前，粟津彰還要求少女千萬別洩漏自己是國中生的身分，對外佯稱已滿18歲，卻未提供少女任何出演合約或酬勞。事後將影片上傳剪輯成色情影片販賣，不法獲利1000萬日圓。

去年7月中旬，警視廳少年育成課在歌舞伎町「トー横」一帶找到逃家少女，進一步輔導詢問才知道少女遭到性侵，甚至被迫拍攝色情影片，隨後警方持搜索票前往粟津彰住處，從扣押的電腦硬碟中發現超過1700部猥褻影片，入鏡的大多為10到20歲女性，正在進一步鑑定是否有其它未成年者受害。

警方表示，粟津彰涉嫌違反《不同意性交罪》、《兒童買春及兒童色情禁止法》，以及未交付出演契約書的《AV出演被害防止救濟法》。面對警方指控，粟津彰辯稱「以為對方已滿18歲」，否認部分犯行，但他坦承從2024年7月以來，曾在舞伎町與社群平台，招攬女性反覆拍攝成人影片，供稱因一時無法克制性慾，「影片的製作與出演都是由我自己負責」。

根據《朝日新聞》指出，醜聞曝光後，公司也發表聲明，立即解雇粟津彰，並全面檢討內部管理制度，遵守法律與加強相關防範機制。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

移除下架性影像，洽性影像處理中心

終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享

