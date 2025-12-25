性侵2女遭判12年 惡男出獄死性不改又對女同事下手 3

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導

今年5月4日下午，台南市一名陳姓男子趁女同事花花（化名）獨自在公司值勤時，突然闖入她的公司宿舍，然後以暴力性侵花花，陳男甚至恐嚇「敢出聲就殺死妳。」檢警查出，陳男並非首次犯下性侵案，他過去就曾連續性侵2名女子，遭判12年徒刑，沒想到出獄後竟死性不改。全案經台南地方法院審理後，認定陳男惡性重大，依「侵入住宅強制性交罪」判處有期徒刑10年，但仍可上訴。

判決指出，今年5月4日下午，陳男駕車前往公司，發現正在值班的花花只有獨自一人，就直接闖入她居住的宿舍房間欲加以侵犯，花花不斷反抗，遭到陳男推倒在地，接著就撕毀她的衣物；過程中，陳男還多次毆打花花臉部，並恐嚇「敢出聲就殺死妳」，最後以暴力與死亡威脅性侵得逞。

花花報警後，警方調閱監視器畫面並比對DNA後，迅速鎖定陳男犯案，而警方也查出，陳男並非首次犯下性侵案，他過去曾在假釋期間連續侵入住宅對2名女子性侵，遭判刑12年，2018年才服刑期滿出獄，結果他出獄後卻死性不改，又對女同事下手。

法院審理時，陳男坦承犯行，辯護人還請求依「情堪憫恕」減刑，但法官認為陳男前科累累、再犯相同類型重罪，自我約束力明顯不足，且僅口頭表示和解意願，實際上未對被害人作出任何賠償，最終裁定從重量刑。

法官指出，宿舍屬於花花日常起居的私密空間，依法認定為「住宅」，陳男侵入後施以性侵，對花花身心造成長期且難以抹滅的傷害，已嚴重侵害性自主權與居住安全，因此判處10年有期徒刑，不過仍可上訴。

