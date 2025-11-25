性侵2少女害懷孕墮胎「全國通緝」 補習班禽獸師醫院掛號露餡被活逮 3

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導

台北市一名彭姓男子，日前前往馬偕醫院看診時，因身分證字號頻頻報錯，醫院認為有問題便通報警方，轄區中山分局前往查看後發現，彭男因性侵2名國中少女，還造成少女懷孕墮胎，遭家屬提告性侵後被判刑，目前遭到通緝，警方當場起底彭男後，彭男自知男難逃法網，坦承正在逃亡中，最後乖乖就擒。

警方調查，彭男遭通緝後，對外便以「張志豪」的名字自居，但日前他前往馬偕醫院就醫時，因為無法準確說出身分證字號，院方察覺有鬼，遂立刻通知轄區中山分局，而警員抵達醫院後，彭男自知跑不了，便坦承他遭到通緝。

警方調查，彭男原在新北市新莊區開設補習班教導數學，但卻追求班上2名國中女學生「小可」、「糖糖」（皆化名），彭男不顧自己老師身分，竟與小可在住處以及補習班兩度發生性行為，小可因此懷孕，小可擔心事情曝光，還拿姊姊的健保卡到婦產科進行人工流產。

沒想到彭男還不知道教訓，接著又與糖糖交往，同樣在發生性行為後造成糖糖懷孕，而這次是彭男拿著妹妹的健保卡，要求糖糖假冒身分到醫院人工流產，此事直到2人成年後，告訴社工全案才曝光，彭男也因此被判刑4年6個月。

【保護被害人隱私，避免二度傷害、尊重身體自主權，請撥打110、113、性侵害就是犯罪，請撥打110、113】