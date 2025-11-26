性侵41童判464年！淫教練上訴被駁回 家長痛訴：該判死刑

受害家長在市議員江和樹陪同下發聲，希望司法將淫教練「判處死刑」。翻攝江和樹臉書



台中某國小少棒隊教練涉嫌性侵、強制猥勢41名學童，遭判刑464年，今（11/26）二審宣判駁回上訴。受害學生的家屬得知後，表示教練最多關30年，若表現良好，甚至只要15年就能出獄，孩子卻要面臨一輩子的創傷，叫人情何以堪，痛喊「應該判他死刑」。

據檢警調查，這名棒隊教練自2018年到2024年10月止，對學生伸出狼爪，除了撫摸學童生殖器、逼迫口交，甚至要孩子們互摸，更拍攝未成年性影像。

台中地院一審依90罪判刑464年，包括7個「對未滿14歲男子強制性交罪」各處7年10月徒刑；46個強制猥褻罪各處3年6月徒刑；3個對兒童乘機猥褻罪各處1年6月徒刑；34個「違反少年意願製造性影像罪」各判刑7年2月至8年6月。教練不滿上訴，今遭駁回，維持一審刑度。

廣告 廣告

受害學生家長今在台中市議員江和樹陪同下出面，哽咽痛批教練做了這麼多變態行為，竟然還敢上訴，儘管被判了464年，但依台灣法律最多關30年，如果表現良好，只要15、20年就可假釋出獄，讓他們情何以堪。尤其孩子在事件後，已經封閉自我，他們在家裡都不敢提及任何相關事情，就怕造成二次傷害。

家長也擔心，如果教練有備份影片，孩子長大後是不是可能又要面臨威脅？繼續影響孩子的人生？

家長認為，無法接受目前判刑，「司法不幫我們，那我們要請誰幫忙？」，希望司法加重判刑，甚至要判處死刑，不要再讓這名教練有機會出獄。

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

更多太報報導

北市公車右轉撞行人！老翁遭捲入車底命危送醫

9刀刺死技術長！雲云科技前董座「求家屬原諒」 遺孀冷回：只收過存證信函

黃明志現身警局！ 捲入謝侑芯命案 保釋期延長2星期