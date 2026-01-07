性傳染腸道感染症 醫：已成新興公衛議題





近年台灣臨床與公共衛生監測發現，一些原被認為只是「腸胃炎」或「吃壞肚子」的腸道感染，成大醫院感染科蔡進相醫師指出，其實與性行為傳染有關。這類疾病在國際上稱為性傳染腸道感染症(sexually transmitted enteric infections, STEIs)，已成為先進國家關注的新興公共衛生議題。

蔡醫師進一步說明，若涉及肛門接觸的性行為後，出現以下任一症狀，且超過3天仍未改善，應及早就醫評估：(1)腹瀉或持續拉肚子、(2)血便、(3)裡急後重、(4)肛門疼痛、分泌物或不適感。

根據台灣近年全國監測、多中心研究顯示，志賀氏菌(Shigella)、梨形鞭毛蟲、性傳染淋巴肉芽腫、痢疾阿米巴原蟲等腸道病原，在特定族群以性行為傳播，通稱為性傳染腸道感染症。這類感染較常見於多重性伴侶、男男性行為者、愛滋感染者，以及曾有其他性傳染病病史者。部分患者初期症狀輕微，卻可能在不自覺的情況下成為帶菌者，增加傳播風險。

「志賀氏菌」感染又稱「桿菌性痢疾」，常引起血便、發燒、腹絞痛與裡急後重。台灣自2015年後，相關本土個案明顯集中於無旅遊史的年輕男性，與性行為高度相關。值得注意的是，台灣已出現對喹諾酮類抗生素(fluoroquinolones)具抗藥性的志賀氏菌，少數菌株甚至對第三代頭孢子菌產生抗藥性。不當的經驗性抗生素使用可能導致治療失敗與抗藥性加劇。

蔡醫師提醒，腹瀉不一定需要立即使用抗生素；若症狀持續、合併血便或具高風險行為史，應進行糞便檢驗、微生物培養或多重核酸檢測(multiplex PCR)，並依檢測結果調整治療方針。披衣菌是全球普遍的性傳染病致病原，多數感染症狀輕微甚至無症狀。然而其中侵襲性的分型可引發性傳染淋巴肉芽腫，造成尿道炎、鼠蹊淋巴腫大，也會引起直腸炎、腹瀉與肛門分泌物。

成大研究團隊於2020至2023年性傳染病監測中，首次在台灣及遠東地區證實LGV直腸感染於社區中傳播。部份患者症狀類似潰瘍性大腸炎，內視鏡檢查可能發現非特異性潰瘍，若未及時治療，可能導致慢性直腸發炎、肛門狹窄或瘻管形成。

蔡醫師表示，此類感染需接受特定療程的多喜黴素治療，與一般腸胃炎處置方式不同。疑似性傳染腸道感染的患者，關鍵在於正確診斷，包括：糞便檢體檢查（可進一步包含細菌、寄生蟲核酸檢測），必要時搭配性傳染病篩檢（尿液、肛門、口腔）。若腹瀉症狀輕微、病原未明，不建議常規使用經驗性抗生素，因效益有限卻增加抗藥性風險。以下情況才需考慮抗生素治療：(1)需住院、(2)合併發燒或全身症狀、(3)腹瀉持續7天以上、(4)有重要共病（免疫功能低下、多重慢性病）。治療應根據檢驗結果選擇合適藥物，而非一開始即使用廣效抗生素。

蔡醫師強調，感染性腹瀉期間，不建議自行服用止瀉藥，以免延長病原停留體內時間。成大團隊研究亦顯示，長期使用質子幫浦抑制劑，可能增加腸道病原存活與帶菌風險。性傳染腸道感染症本身並不可怕，真正的風險在於延遲診斷與不當用藥。透過正確檢查、適切治療與風險溝通，不僅能改善病程，也有助於防止抗藥性持續擴大。

