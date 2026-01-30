性價比守不住了，處理器與 RAM 成本上升，REDMI K100 Pro Max 性能規格曝光

文章來源：Qooah.com

隨著2026年 2nm 處理器商用元年的到來，手機旗艦市場正迎來新一輪的技術與價格重塑。繼 Apple、聯發科與 Samsung 之後，高通也已確認將加入 2nm 戰場，其下一代旗艦平台 Snapdragon 8 Elite Gen6 系列將採用台積電 N2P 工藝製造，成為高通首款 2nm 手機處理器。

該處理器採用創新的 2+3+3 三簇架構，其中超大核主頻有望突破5GHz，整體性能預計將刷新 Android 陣營的性能紀錄。而今年下半年的旗艦機型之爭，也將圍繞這款處理器展開。

其中，REDMI K100 Pro Max 已確認將首批搭載 Snapdragon Elite Gen6 系列，成為 REDMI 史上性能最強的高端旗艦。不僅如此，該機還將實現影像系統的重大突破，首次在 K 系列上配備2億像素傳感器。根據相關人士透露，這個高像素鏡頭可能被應用於廣角主鏡或潛望式長焦，以提升細節解析力和變焦畫質。

然而，尖端技術也伴隨著成本的顯著上漲，由於 2nm 處理器及 RAM 等核心元件的價格大幅攀升，業內普遍預測 2026年下半年的旗艦手機將會有新一輪漲價。作為參考，前代 REDMI K90 Pro Max 的首發起售價為 3999元，而 K100 Pro Max 的定價很可能將在此基礎上進一步上調。

綜合來看，REDMI K100 Pro Max 不僅預示著 REDMI 在性能與影像上向頂級旗艦看齊的決心，也可能成為反映行業成本壓力與價格走勢的一個關鍵信號。