性別友善廁所挨批不友善 環境部：持續輔導、補助設置

環境部推動「性別友善廁所倍增行動方案」，預計未來4年投入2.8億，將現有623座性別友善廁所，增加至1246座。（示意圖，Shutterstock／達志）

環境部推動「性別友善廁所倍增行動方案」，預計未來4年投入2.8億，將現有623座性別友善廁所，增加至1246座，伴侶盟抽查149座環境部列管性別友善廁所，卻只有4％、5間符合環境部自訂性別友善廁所標準，環境部今日回應，目前列管的性別友善廁所都是在方案推動之前就設立，將持續輔導、補助推動性別友善廁所。

環境部說明，「性別友善廁所倍增行動方案」設立性別友善廁所該有標準配備、安全性、隱私保護及跨性別等標準，也將性別友善廁所列為優先補助項目，鼓勵地方興建、修繕，並納入地方績效考核，鼓勵各縣市積極參與，並建立性別友善標章認證機制，加強公眾信任、使用意願，還設立「績優性別友善公廁，鼓勵效仿設置。

環境部指出，目前列管性別友善廁所是管理單位為提供讓更多人使用的公廁，立意良善，且大多都是在環境部訂定「性別友善廁所行動方案」前就已經存在的公廁，行動方案目前為起始階段，環境部後續持續補助或輔導推動。

環境部強調，該團體提出的觀念與該方案理念及方向相符，環境部樂於接受各界意見，讓社會更包容，我國性別友善廁所有賴各部會、各單位公私協力積極參與推動。

