性別友善旅宿 卅六業者獲認證

觀旅局頒發多項認證、標章及標示牌，希望讓台南觀光在升級。圖為率六都之先頒發的露營場標示牌。 （記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

台南日本兩條直航路線即將開航，打造台南市成為國際觀光城市，觀旅局十五日舉辦「二０二五台南性別友善旅宿認證暨民宿經營公約、露營場標示牌頒證」記者會，其中首度舉辦的性別友善旅宿認證，共三十六業者通過，而露營場標示排，更是創六都之先頒發。

近年吹起露營風，觀旅局積極為旅客把關戶外休憩的安全與品質，台南共有十三家露營場完成設置登記，地點涵蓋烏樹林、玉井、楠西、德元埤、雙春、虎頭埤等地，不過，近年有許多地方外觀是綠營帳棚、蒙古包，然裡面是完整旅宿空間；觀旅局說，這樣做法不合法，近期也開罰一家業者。

性別友善旅宿則有三十六家通過嚴謹審核標準，即使是民宿，也要求針對空間、服務、性別政策等，從硬體到軟體，都落落實安心、尊重與友善。至於民宿經營公約標章，則有三十三家獲得，包括環境清潔、睦鄰推廣和發展台南特色等，展現民宿對永續經營的承諾。

副市長葉澤山頒贈時指出，打造台南為永續且友善的旅遊首選城市，多項認證代表台南邁向旅遊新里程碑，代表台南市是多元性別認同城市，尤其台南特色民宿多，是全台領頭羊，金字招牌一定要擦亮。

觀旅局長鄰國華表示，希望推動各項認證，如綠色旅行、寵物友善、穆斯林友善、高齡友善、環保標章、碳足跡標籤等，希望讓國內外旅客感到賓至如歸。