《性別平等教育法》公聽會 教育部持續精進校園性別事件調查處理

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教育部常務次長朱俊彰(左一)親自出席公聽會(翻攝自國會頻道)

立法院教育文化委員會今早(15號)舉行《性別平等教育法》公聽會，教育部常務次長朱俊彰親自出席報告並聆聽，廣納各界建言，教育部將持續充實性平課程與教學資源及精進校園性別事件調查處理機制。

教育部常次朱俊彰在報告中指出，《性別平等教育法》自施行以來，教育部持續充實性平課程與教學資源及精進校園性別事件調查處理機制。教育部整合跟騷法及性平法的校園性騷擾防治事項，建立校園處理機制流程，並訂定處理指引及編制工作手冊，協助學校落實防制工作。教育部也將情感互動、情緒調節及身體自主權納入十二年國教課綱實質內涵，並統整於各領域課程實施，修編防治教育手冊，納入跟蹤騷擾等教案示例，並辦理實務研習，將數位性別暴力與跟蹤騷擾納入課程，提升輔導人員處理親密關係暴力事件的知能；教育部也與各大專校院透過課程、活動及增能培訓，協助學生學習情感溝通、壓力管理及尊重身體自主權，使學生能正面應對情感困擾、預防分手暴力。

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全國教育產業總工會高中職委員會主委黃玉蘋也在公聽會中提到，在校園性別事件實務中，承辦人負荷過重、調查與教育費用左支右絀，調查費用應由主管機關負責編列預算支應，避免排擠學校校務基金，影響學校用於改善教學及學生學習的經費。此應明列於法規中，避免各縣市因財政因素有不同做法。

國教行動聯盟則建議將「性別平等教育」、「性健康教育」、「情感教育」與「校園性別事件處理」在修法或子法中明確區分，建議性健康與情感教育應由國家課綱獨立規範，並建立師資培育與認證制度，而非全塞入《性別平等教育法》中。