性別暴力零容忍！卓揆：營造友善職場環境、整合資源強化防治體系

[Newtalk新聞] 行政院24日召開「行政院性別平等會第34次委員會議」，行政院長卓榮泰主持會議時表示，政府透過推動「雙就業與雙照顧」政策，協助在職雙親共同分擔育兒責任，不僅支持育兒家庭，更進一步營造性別友善職場環境。此性別友善觀念的建立與環境的營造，是性平工作必須同時並進的兩項核心目標。另外，行政院為實現性別暴力零容忍的社會，於今年頒布首部「性別暴力防治國家行動計畫」，也建立「跨部會性別暴力防治調查研究中心」，整合現行暴力防治資源，強化整體性別暴力防治體系專業與效能，讓臺灣性平工作更全面、更完善。

卓榮泰致詞時提到，在性別友善職場部分，行政院透過推動「雙就業與雙照顧」，兼顧育兒、顧老，協助在職雙親共同分擔育兒責任，讓勞動力能夠續留職場或重返職場。而這部分涉及對育兒家庭的支持，以及臺灣職場環境的改變，23日在「行政院經濟發展委員會」第2次顧問會議（包容成長分組）已做深入討論，也請性平委員們提供更多專業意見。行政院為整合現行暴力防治資源，於今年頒布首部「性別暴力防治國家行動計畫」，衛生福利部依行動計畫成立「跨部會性別暴力防治調查研究中心」。

卓榮泰在聽取勞動部「雙就業與雙照顧」政策推動情形報告後說明，該政策是透過強化托育、教育、照顧、勞動等面向的社會支持體系，協助不同性別勞工均可兼顧工作與家庭及續留職場，並成為推升經濟成長動能，實現包容性成長的社會投資策略。卓榮泰請勞動部於育嬰留職停薪照顧彈性化新制上路後，持續與企業溝通，並觀察實施狀況、蒐集本會委員及各界意見，精進各項配套措施，並加強運用性別分析促進婦女重返職場與提高中高齡及高齡女性的勞動參與率，並提出具體數據，以供委員及社會參考，也積極鼓勵企業推動彈性工時及研議符合勞工多元需求的請假制度，建構性別友善的職場環境。

另針對性平委員於上次會議提案「勞動部研擬放寬外籍幫傭政策需進行相關政策影響評估」一案，卓榮泰指出，因牽涉市場供需調節、幼兒照顧品質、多元家庭需求、勞動環境等因素，請勞動部協同衛福部參考委員提案內容及民調資料，就評估結果審慎規劃相關政策，並由本會「就業及經濟組」繼續列管處理。有關性平委員所提「健全『臺灣國家婦女館』之法源、組織層級與定位、資源配置及永續發展」一案，卓榮泰指示，針對「臺灣國家婦女館」營運經費及法律位階之問題，請衛福部會同相關部會參考國家人權博物館模式為基礎，研議「臺灣國家婦女館」之法源依據、組織定位及常態化財源編列。

此外，卓榮泰也請衛福部就委員建議評估場館擴充與轉型規劃，提出需求評估，並請財政部國有財產署盤整適合公用房地，以及是否有其他合適房舍，並包含委員建議地點，於評估後再提出報告。針對性平委員所提「國防部及內政部近日預告修正《體位區分標準》，其中針對跨性別女性、間性人判定體位之修正案」一案，因涉及跨性別女性及間性人之重要權益，請國防部及內政部於後續研議及修正過程中，充分諮詢利害關係人，包含當事人、相關民間團體及專家學者意見，並辦理性別影響評估，在兼顧役政公平與性別平等之前提下進行法制作業。

最後，針對衛福部「建立跨部會性別暴力防治調查研究中心」之規劃情形一案，卓榮泰強調，整合現行暴力防治資源，強化整體性別暴力防治體系專業與效能，讓臺灣性平工作更全面、更完善。為實現性別暴力零容忍的社會，建立「跨部會性別暴力防治調查研究中心」有助於建置全面統計資料、辦理研究調查及政策成效評估，並進行深化運用，以強化整體性別暴力防治體系之專業與效能。請衛福部依計畫所定期程及委員各項建議積極辦理，另請相關部會積極配合衛福部規劃，以利調查研究中心如期成立及運作。本案將列入性平會「人身安全組」持續列管。

