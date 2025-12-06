性別比例失衡！拉脫維亞女性瘋租1小時老公

▲歐洲國家拉脫維亞由於男女性別比例嚴重失衡，當地掀起「1小時老公」的特殊需求，越來越多女性上網僱用男性以計時方式到府服務，幫忙處理家務。（圖／路透／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 歐洲國家拉脫維亞由於男女性別比例嚴重失衡，當地掀起「1小時老公」的特殊需求，越來越多女性上網僱用男性以計時方式到府服務，幫忙完成像是水電、木工、維修等家務，形成有趣的社會現象。

根據《太陽報》報導，拉脫維亞女性的平均壽命比男性長11年，是所有歐盟成員國中兩性預期壽命差距最大的國家。歐盟統計局數據顯示，拉脫維亞女性人口比男性多出15.5％，遠遠超過歐盟平均。拉脫維亞30歲以下的人口中，男性人數較多，但到了30～39歲的年齡段，女性人數就反超男性多出了近3000人，隨著年齡層增長，男女比例差距越來越大。

拉脫維亞女性比男性受教育程度更高 更健康更長壽

社會學家貝拉（Baiba Bela）指出，在30至40歲這個年齡區間，男性死亡率為同齡女性的3倍，主要原因包括男性在酗酒、工傷事故以及交通事故的風險都高於女性，且男性自殺的比例也較高。

拉脫維亞當地的「男子氣概」文化，導致男性普遍認為越能喝酒越有男子氣概，這種風氣導致男性更容易染上抽菸、酗酒、賭博等不良生活習慣，甚至陷入抑鬱。以上種種原因，再加上拉脫維亞女性普遍教育程度較高，想要找到教育程度相當的另一半更加困難，造成拉脫維亞女性往往選擇保持單身、自立自強。

「1小時老公」到府做家務興起

由於缺乏男性伴侶，拉脫維亞當地「1小時老公」服務蓬勃發展，只要花費數歐元，就能僱用男性技術人員上門進行水電、木工、維修或家電安裝等服務。當地越來越多網路平台開始經營這類人力媒合的業務，雖然名稱可能引人遐想，但其實就是牽線提供家庭勞務，如同家務版的Uber，成為一種單身女性解決家務需求的特殊方案。

無論是粉刷牆壁、修水管還是懸掛窗簾，重物搬運、或是室內電線佈線等等，擅長這些勞務活的「金手指男人」（Men With Golden Hands）在網站上提供自我介紹，列出過往接案成績，隨時待命，準備去執行傳統上通常由丈夫們所負責的工作。

