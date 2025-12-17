性別無界限 －臺北學生多元作品突破性別框架

【記者卓羽榛臺北報導】臺北市政府教育局今年度以「性別無界限 展現真自我」辦理性平徵件比賽，共吸引國小 385 件、國中 137 件及高中職作品參賽，最終選出 117 件優秀作品，競爭相當激烈。今年作品類型多元，從明信片、四格漫畫、散文、Line 貼圖到議題小論文皆有，充分展現學生對性別平等議題的細膩觀察。獲獎作品將於115年起巡迴各校展出，帶動更多性平議題的校園對話。



在國小組作品中，學生以生活視角回應性別議題，呈現兼具童趣與深度的創作力。天母國小低年級陳同學以明信片致意《我先生是最美檢察官》角色「樂樂律師」，從其自信與專業形象呼應「性別無界限、展現真自我」主題，展現對性平角色的敏銳觀察。大理國小曾同學以四格漫畫聚焦「身體自主權」，以同儕互動情境提醒尊重界線與「說不的重要」，以簡潔情節傳達「親密也要有界線」的核心價值。文化國小莊同學的「自由之名」發話筒鼓勵尊重差異、勇於思考；再興國小余同學以「彩色的自我」象徵接納多元、自在綻放。整體作品展現性平教育向下扎根，孩子在創作中理解尊重、同理與界線意識，為未來在多元社會中自信成長奠定基礎。



蘭雅國中王同學以「夢想無關性別，尊重自由發展」創作 Line 貼圖，展現突破性別框架的主題，呈現男生也能從事護理、幼教，女生同樣能投入軍事、科學與領導工作。作品並運用梵谷、戴珍珠耳環的少女等藝術符號進行解構與顛覆，呼應「消除性別刻板印象」理念，四個分鏡緊扣「夢想無限、自由發展」，議題鮮明。



高中職組則由大同高中余同學、莊同學、黃同學以「生而為男（難），我很抱歉」探討校園男性困境。研究指出，性別比例差異造成部分男生在如廁、運動空間使用上不便；而「男子氣概」期待也讓男生傾向壓抑情緒與求助。作品提醒性平教育亦應看見男性經驗，促使校園在空間配置及情緒教育上更具敏感度，營造更友善的學習環境。



在頒獎典禮中，教育局副局長廖文靜感謝各校長期推動性別平等教育，並表示今年學生作品展現出新世代對性平議題的敏銳與創意，充分反映校園已具備良好的討論氛圍。透過作品展示與現場分享，學生與家長也更深刻理解性別平等在日常生活中的重要性。



教育局指出，本次徵件踴躍投稿顯示校園對性平議題具有高度參與能量。未來將持續推動多元形式的性平活動與徵件項目，並自115年起展開獲獎作品巡迴展，讓性別平等概念在校園間持續擴散，支持學生在尊重與開放的環境中實踐多元、理解差異。