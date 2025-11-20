性別變更登記需摘除性器官， 監院批內政部嚴重侵害人民身體權。（圖／王烱華攝）

監察院今天（20日）批評內政部延用2008年11月3日行政命令，要求強制摘除原性器官作為性別變更登記的申請要件，明顯違反法律保留原則、比例原則、CEDAW及兩公約意旨，嚴重侵害人民身體權與健康權。因此監察院通過監委紀惠容調查報告，要求內政部儘速檢討改進。

監察院表示，內政部遲遲未依據《消除對婦女一切形式歧視公約》(下稱CEDAW)、《公民與政治權利國際公約》及《經濟社會文化權利國際公約》等公約的國家報告國際審查結論性意見，廢除或檢討該部2008年11月3日內授中戶字第0970066240號令，仍繼續延用此行政命令強制摘除原性器官作為性別變更登記之申請要件，忽視有性別變更登記需求者的困境與無援。

調查紀惠容指出，「強醫療模式」多已被國際判決認定違反國際人權公約，例如：瑞典2013年甚至立專法賠償因被迫強制手術之跨性別者，荷蘭2021年公開道歉並提出財務賠償計畫，日本最高法院2023年裁定「性別認同障礙特例法」要求申請人進行絕育並變更後的性器官手術是「違憲」。全世界有近200國，其中約50國（約4分之1）已不強制要求手術(即免術換證)，至少20國採自由換證，亦即不需醫療或非醫療證明即可換證。

紀惠容說，各國性別變更登記的制度現分為三種：（1）「強醫療模式」：要求醫療手術作為變更法定性別的要件，如羅馬尼亞、新加坡、黎巴嫩、韓國等。（2）「弱醫療模式」：保留部分醫療或司法程序，但多已取消強制手術或不孕證明的要求，如：英國、奧地利、義大利等。（3）「性別自我認同模式」。允許個人透過自我聲明即可變更法定性別，無需醫療診斷、手術或法院許可，強調去病理化與尊重個人性別認同，如：阿根廷、丹麥、比利時、挪威、瑞士、德國、西班牙…等。

我國目前仍採行「強醫療模式」制度，為此行政院委託研究建議短期採「弱醫療模式」，建議長期採「性別自我認同模式」。

陳情人向紀惠容說，性別登記、反覆申請遭拒、持覆提起訴願、行政訴訟等救濟程序，讓他們飽受長時間、金錢與身心折磨，徒增訟累虛耗司法資源與基層戶政人員困擾。截至2025年4月30日，訴訟進行中計5件，訴訟已裁判計7件，其中戶政事務所敗訴計6件，均已完成性別變更登記。

經調閱我國判決文書發現，多起判決認可以弱醫療模式申請性別變更登記。例如2021年9月23日北高行判決內容提到：「移除身體原有性器官，以剝奪其生育機能，傷害當事人身體健康之完整性，參酌2家由精神科醫師鑑定等證據，原告已有獨立自主性別人格並持續相當期間而趨於穩定」；2023年9年21日最高行判決「如無法律依據，卻強制要求申請人必須進行接受移除原本外部性徵之手術，乃直接傷害其身體之完整性，嚴重侵害其健康權。」其實，我國行政法院已有穩定見解。

內政部2008年11月3日行政命令規定變更法定性別需有「2位精神科醫師診斷書」與「已摘除性器官手術診斷書」。然而，現行戶籍法及戶籍法施行細則，僅規範人民申請身分變更登記時需附證明，並無要求人民必須摘除原性器官。且我國迄今從未有規範性別變更的相關法律。在無法律依據下，僅由內政部發布上開行政規則，規範拘束各戶政事務所辦理性別變更登記之依據，紀惠容指出，這已明顯違反法律保留原則及比例原則。

行政院、內政部推動性別變更要件法制化仍然牛步，行政院與立法院均有提出專案研究報告，均指出：實務仍以行政規則作為限制依據，顯屬不當，應儘快整合各方意見，提出適切的性別變更登記法律草案。紀惠容強調，身為戶政中央主管機關的內政部迄今怠不作為，違反憲法及國際人權公約。

有學者專家指出，內政部僅用行政命令要求手術摘除性器官，明顯違反法律保留原則，也會違反比例原則。廢除內政部2008年11月3日令之後，應回歸母法即戶籍法第21條規定，並依國際人權公約辦理。法律保留原則是拘束行政機關，而非成為少數族群的阻礙，反過來拘束人民。

紀惠容提及，鑑於強醫療模式現多已被認定違背國際人權公約及憲法，CEDAW及兩公約之國家報告國際審查結論性意見早已指出，性別認同為基本人權，應廢除手術作為性別變更之要件，然內政部迄今對於性別變更登記要件之修正及法制化仍然牛步，行政院及所屬機關宜依國際人權公約規範意旨，並參酌各級法院穩定見解及國外做法，於不侵害人民身體權、健康權、人性尊嚴及人格權之前提下，准予人民性別變更登記之申請，積極作為促進人權實現之職責。

紀惠容在調查報告中呼籲，跨性別者態樣類型多元，所面臨心理或生理治療需求亦不相同，行政院允宜會同所屬機關瞭解跨性別者所面臨之生活處境及需求，以提供適當之社政醫療、法律扶助等資源挹注及支持，並強化社會溝通及教育，以消除社會對於跨性別者之偏見及歧視。



