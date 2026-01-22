「性商教母」周媛帳號遭封殺！靠賣低俗課程吸金1億 女學員數萬人

娛樂中心／綜合報導

周媛靠賣付費課收入已超過人民幣2400萬，不過也引發低俗、物化女性巨大爭議，如今主帳號已被封殺。（圖／翻攝自微博）

「中國性商教母」網紅周媛近日在社群平台上爆紅，只見她在線下授課時「眼神給出去」、「眼神拉絲」、「身體呈X形」、「是不是靈動了」等言論的短片，被許多網友模仿玩梗。近日傳出她靠賣「黑白顛周媛」付費課收入已超過人民幣2400萬(約新台幣1億900萬)，不過也引發低俗、物化女性巨大爭議，22日主帳號已被封殺。

根據「黑白顛周媛」的公開訊息顯示，「黑白顛覆性商學苑」線下課程包括標價2999元人民幣的「兩天兩夜訓練營」，標價4980元人民幣的「三天三夜訓練營」等。除了相對基礎的課程，該性商學苑還提供有高階、針對具體問題或技巧的導師私定課和分階研習班，其中最貴的「全維成長研習班」標價高達88000元人民幣(約新台幣40萬元)。

「黑白顛覆性商學苑」線下課程中，最貴的「全維成長研習班」標價高達88000元人民幣。（圖／翻攝自微博）

除了線下課外，「黑白顛周媛」線上課從9.9元、99元、999元到上千元人民幣不等。以999元的全維提升營為例，官方商城頁面顯示已有5,690人學過。客服介紹稱，這項999元的線上課程有直播和錄播，權益終身有效，課程內容包含多種情感問題和情趣玩法。根據中國媒體報導，周媛的官方商城付費課程收入已超2,400萬元人民幣，累計學員達數萬人。

