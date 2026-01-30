性商教母「身體X型」恐成絕響！遭立案調查 培訓授課全禁止

周媛教女生如何勾引男性的課程恐怕絕響，已遭官方立案調查，禁止授課。（圖／翻攝微博）

自稱「大陸性商第一人」的網紅周媛，因傳授女學員絕招「身體成X型」勾引男性在網路上爆紅，但在聲量上漲的同時，卻也遭到大陸當局關注，並結合當地組織成立團隊，針對周媛與其公司立案調查，目前旗下所有線上線下的課程業務，一律被禁止。

綜合陸媒報導，周媛在湖南省長沙市設立的公司「黑白顛性商學院」已經遭到當地市場監督管理局關注，並聯合當地公安、文化等多個部門成立工作專班（類似專案小組），對周媛立案全面調查。

報導指出，周媛憑藉售價999元至88000元人民幣（約4千多元至39萬新台幣）不等的培訓課程，傳授女性該如何用眼神、肢體語言吸引男性，已經引發社會廣罰爭議，遭到封禁，被外界質疑涉嫌將女性塑造成討好男性的角色，有違公序良俗。

有監督管理局工作人員指出，政府高度重視周媛案件，並在第一時間成立工專班，全面調查中。除了責令停止周媛相關線上線下的課程、業務等，還會依據調查結果，對主體公司進行懲處。

有熟知當地監督管理局的工作人員表示，周媛剛在網路上引發輿論時，就有當地部門關注此消息，「她這種行為的話，還是有違社會良好風尚」，推測周媛已經違反《廣告法》，目前正在調查中。

