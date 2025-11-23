性失控影響生活品質？醫師：心理與生活調整可改善性成癮問題

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

近年來，隨著社會風氣改變與網路平台普及，性成癮問題逐漸受到關注。臺北市立聯合醫院林森中醫昆明院區心身醫學科主治醫師蘇璿允指出，不論男性、女性或多元性別族群，都可能因壓力、孤單、尋求親密感或刺激等原因，在性行為上失去控制感。

蘇璿允表示，性成癮不僅影響伴侶關係，也可能帶來經濟負擔與身心健康問題，如體力下降、工作或學業專注力不足，甚至長期陷入與性相關的反覆思考，造成生活品質下降。

性成癮背後因素多元

蘇璿允指出，性成癮的原因各有不同：有人因害怕無聊或衝動，需要持續追求新鮮感與快感；有人藉性行為獲取自信與肯定；有人想透過性展現對他人的影響力，或在原有伴侶關係中需求未滿足而尋求補償。另有案例因情緒困擾，把性刺激作為逃避焦慮、孤單或壓力的方法。

臨床常見現象包括：頻繁使用交友軟體尋求性關係、反覆購買付費性服務、頻繁自慰或追求特定刺激，以及過度觀看色情影片。這些行為有時會讓伴侶間的性互動變得困難，若雙方需求差異過大，也容易引發衝突。蘇醫師補充，必要時也會檢驗荷爾蒙與內分泌狀態，以排除身體因素影響。

醫療協助可改善性成癮

蘇璿允強調，性成癮是可以透過醫療方式改善的。來診時，醫療團隊可能安排心理治療、藥物治療，以及生活型態調整，例如發展興趣、累積成就感，或透過規律有氧運動改善情緒與專注力。在治療過程中，醫師會與個案討論性對自身的意義、想要的性關係型態，以及失控是否影響自我價值與家庭關係，逐步恢復健康的人際與情感互動。

保密、無批判是求助前提

針對許多人因性議題求助而擔心隱私問題，蘇醫師說明，醫療院所會嚴格遵守個資法律規範，任何就診內容皆受保密，並不會讓他人或單位知情。專業人員以中立、接納的立場診療，鼓勵受到性成癮困擾的人放心尋求協助，把握重新掌握生活、維繫關係與恢復自信的機會。

（記者李政純）

