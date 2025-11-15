性少數空間再壓縮！兩大熱門同志交友軟體 中國全面下架

編譯林浩博／綜合報導

中國的性少數族群再受打壓！中國兩大同性戀交友熱門軟體「Blued」與「Finka」，於11日突然從當地的蘋果App Store消失無蹤，多個安卓商店同樣無法下載。蘋果坦言，是應中國網信辦要求，才將這兩款軟體撤下。

中國同志交友軟體Blued。（圖／翻攝自Blued臉書粉專）

抹除同志空間

法媒France24指出，北京此舉，形同抹除兩大中國的同志空間，但又沒留有餘地。研究中國酷兒文化的學者包宏偉直言:「雖然還有一些在地的APP，但這些規模小，流行和使用的範圍都有限。」

廣告 廣告

與之相較，遭禁的Blued下載次數可就高達數千萬次。

中國同志交友軟體Finka（翻咔）。（圖／翻攝自翻咔官網）

重大改變

包宏偉分析，相比於2022年中國封禁美國同志交友軟體「Grindr」，還可歸因於其不喜歡西方軟體，這次遭下架的兩款軟體，卻都是當地開發的正宗中國APP，因此他認為這代表「政府對中國本土LGBT軟體的態度重大改變」。

包宏偉表示:「中國政府過往還曾支持Blued，前總理李克強實際上就曾與Blued的執行長會面，該軟體因此享有了一定的正當性。」

如今Blued與Fika雙雙被下架，包宏偉稱，這將大幅影響性少數族群民眾的生活，因為當局此舉傳遞了「既清楚而又不寒而慄的訊息」，那就是不再任由他們追求自己的所愛與慾望。

模糊地帶

中國1997年將同性戀除罪化，並於2001年將之從精神疾患除名。長久以來，中國對同志群體採取了「三不」政策，即「不贊同」、「不反對」、「不宣揚」。

倫敦政經學院的社會政治學者希爾德布蘭特（Timothy Hildebrandt）表示，「三不」政策的存在，在2000年代給了性少數族群一段好時光，更多的人那時敢公開出櫃。話雖如此，中國的性少數族群，也因此處於模糊地帶，他們的性取向合法，卻又未受官方保護。比如2016年的中國「同性婚姻維權第一案」，一對湖南的男同志伴侶，因登記結婚被拒，而將民政局告上法院。儘管法院受理，最終也裁定予以駁回。

中國目前仍不承認同性婚姻，這點與絕大多數亞洲國家相同，但真正問題是，近年來當地性少數的空間逐漸被壓縮。先是2020年上海驕傲節停辦，2021年當局又以「違反網路規範」為由，封禁大學同志社團的帳號。再來就是2022年封鎖Grindr，就連存在15年之久的北京LGBT中心，也在2023年拉下了鐵門。到了2024年，上海最後一間女同志酒吧關門大吉。

隨著昔日開放的實體場所一一關閉，許多性少數群體能公開表達性取向的空間，就只剩下網路。

共同富裕

性少數近幾年遭當局大力打壓，一大原因是受到習近平的「共同富裕」政策所累。

希爾德布蘭特解釋，在當代中國的政治環境，「共同富裕」背後是重回毛澤東時代的「一致」原則，「你的平等來自於和其他人一樣，你和他人不一樣的話，你就不會獲得平等」。另外，包宏偉也指出，中國經濟放緩與少子化，促使政府鼓勵異性戀結婚、多生孩子，以提供充足勞動人口。

在「共同富裕」的大背景下，性少數雖非唯一受壓迫的族群，卻也是最容易打壓的對象。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

俄羅斯推「反覺醒簽證」 西方保守派搶移民俄羅斯追求「傳統價值」

20萬人違法遊行破紀錄！匈牙利政府禁驕傲遊行、用人臉辨識紀錄示威者

美同婚法案通過十週年 保守派企圖翻案強打跨性別爭議

JK羅琳再批《哈利波特》3主演 嘲諷：他們讓電影變難看

