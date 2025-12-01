性平大國瑞士「女性服兵役」公投 84%選民壓倒性反對、2大原因曝

2025年11月30日，瑞士舉行「女性服兵役」公投，選民壓倒性反對該提案。圖文瑞士街上的公投文宣。美聯社



據外媒週日（11/30）報導，瑞士週日舉行公投，決定女性是否應該跟男性一樣，進入軍隊服兵役，即便該國的性別平等觀念普及，仍有高達84%選民反對女性服義務役。主要原因有2個，第一，女性原本就承擔較大的育兒與家務負擔，不應再增加額外義務，第二，若女性服義務役，恐導致許多產業的缺工問題更嚴重，影響經濟的穩定。

綜合美聯社、CNN 、ABC新聞等外媒報導，11月30日，瑞士舉行「女性是否應服兵役」的公投，開票結果顯示，超過84%的選民反對女性服義務役，且在全國26個邦，沒有任何一邦支持該提案。

廣告 廣告

瑞士的年輕男性有服兵役或加入民防隊的義務，基於良心拒服兵役者，也必須從事其他類型的社會服務，完全不參加的人，則必須繳納免服役的費用。統計數據顯示，瑞士每年約有3萬5千人服義務役，女性雖可自願參與，但並沒有法律上的義務。

根據聯合國開發計畫署（UNDP）2022年發布的性別不平等指數（GII）排名，瑞士以0.018的超低數值，位居全球性別平等國家的第3位，台灣則以0.041的數值，排名全球第10位。

在性別平等意識普遍的瑞士，選民仍壓倒性反對「女性服義務役」，原因讓外界格外好奇。

這項公投提案出現的背景，就是俄烏戰爭對歐洲構成威脅，歐洲多國均強化自身軍力，支持該提案的民眾認為，面對山崩、洪水、網路攻擊、能源短缺風險或歐洲戰爭威脅，有必要讓全民共同承擔責任，讓瑞士更加強大，應對各項危機。

2025年11月30，瑞士舉行「女性服兵役」公投，選民壓倒性反對該提案。圖文瑞士街上的公投文宣。美聯社

推動該提案的羅騰（Noémie Roten）是一位女性，她本人曾在軍隊服役，羅騰在電視節目上呼籲：「義務役應該適用於所有人，不論在軍事、民防或其他公共服務。」

然而，瑞士政界多數政黨均反對該提案，指出軍隊與民防已經有足夠人力，不需要招募更多人，女性原本就已經承擔較多育兒、照護家人與家務的負擔，這項提案雖然看似「邁向性別平等」，但卻加重女性的負擔。

另一大原因，則與議題的優先順序有關，反對者警告，如果女性同樣服兵役，義務役人數將比原本多上數萬人，不僅維持軍隊的成本大增，許多產業也可能出現人力不足的問題，影響經濟穩定。

瑞士每年舉行4次全民公投，讓選民有機會直接參與政策制定。

更多太報報導

《動物方城市2》在中國火紅 六天票房86億成史上最賣座進口動畫

日本超市賣熊掌「連毛帶指甲」上架引驚呼！台網見售價：錢包會受傷

貫徹信念…瑞士尊嚴死組織創辦人 接受「協助死亡」享壽92歲