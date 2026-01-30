性平學習單揭恐怖安親班！淫師廁所藏針孔 趁女童熟睡「撥內褲拍私處」

記者林昱孜／台南報導

安親班負責人張男涉嫌猥褻女童，6年下來受害人數近30人。（示意圖／pixabay）

台南官田區某安親班張姓負責人涉嫌猥褻女童，還安裝針孔偷拍，甚至趁著女童午睡時撥開內褲以手機拍攝下體，全因為一名女童在校填寫「性平學習單」揭發惡行曝光，6年多來至少有30名被害人。台南地檢署今(30）日偵查終結，依《兒童及少年性剝削防制條例》起訴張男並移審法院，合議庭裁定繼續羈押。

起訴書指出，一名國小女童於去年9月上性平教育課程時，將張男猥褻行為寫在學習單上，校方得知後大驚失色立即報警。台南地檢署指揮婦幼警察對偵辦，查扣張男手機、針孔攝影機等證物，整理出400張照片，經過逐一比對後，發現有近30女童受害。

女童在學校性平學習單揭露安親班張姓負責人惡行。（圖／翻攝畫面）

檢方查出，張男自2019年至2025年6月間，曾經利用改作業、休息機會，碰觸5名女童私密處，甚至強拉著她們的手撫摸自己下體。不僅如此，張男還會趁著女童午休熟睡時，撥開其內褲，並以手機近距離拍攝私密處。

此外，張男還在廁所牆壁上的「釣魚冰桶」內安裝針孔偷拍，透過手機APP監看女童如廁畫面，一共有25名女童上廁所性影像遭截圖留存。檢方認為，張男為人師表卻違背職業道德，到案時矢口否認犯行，直到證據攤在眼前才認罪。

台南地檢署今（30)日偵結起訴移審，台南地院合議庭認為張男有反覆實施同一犯罪之虞，且有羈押之必要，裁定繼續羈押。南市教育局調查，安親班在1995年立案，但違規經營課後照顧業務，教育局依《兒童及少年福利與權益保障法》第105條規定，從重裁處30萬元罰鍰，命張姓負責人終身不得於補習班任教，並登錄全國不適任教育人員系統。

